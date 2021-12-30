Xavier Santos lanzará libro sobre la paternidad de Julio Iglesias.

Xavier Santos, el hijo no reconocido de Julio Iglesias, lanzará un libro que aborda supuesta la paternidad no renocida del cantante español. Además planea llegar hasta las últimas instancias legales para que el intérprete lo considere como su hijo legítimo.

Aunque por años su madre ha defendido la denuncia contra el padre de Enrique Iglesias, las autoridades de España no han dado respuesta al asunto y se ha venido postergando durante mucho tiempo.

"Estamos esperando a que se pronuncie el Tribunal Constitucional en España y desgraciadamente la justicia en España deja mucho que desear y sobretodo es bastante lenta, es un recurso que pusimos a principio de año y todavía no hemos recibido respuesta, así que en cualquier momento podemos recibir algún tipo de contestación por parte de ellos", dijo el hombre de 40 años en un enlace en vivo con Ventaneando.

Xavier ha dicho que ha aportado las pruebas suficientes para demostrar que es hijo de Julio Iglesias e incluso, le sorprende que una prueba de ADN con 99.9% de compatibilidad no sea contundente para que la autoridad haga que el cantante reconozca su paternidad.

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Xavier Santos lanzará libro

Xavier Santos lanzará un libro donde cuente la historia de cómo sí es hijo legítimo de Julio Iglesias y todo lo que vivió su madre con el famoso cantante español.

El presunto hijo del intéprete dijo que no busca dinero, si no simplemente el reconocimiento y darle a alegría a su madre por todo lo que ha invertido en que se sepa que su hijo fue engendrado con el famoso.

"El manuscrito todavía no está terminado, llevo trabajando en él desde que nos encerraron en la pandemia, para mí fue un momento en el que decidí empezar a escribir", recordó Santos.

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