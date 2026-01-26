¡AL MOMENTO! Muere Topo Gigio: El actor de doblaje Gabriel Garzón quien prestaba su voz a este personaje falleció este 25 de enero de 2026

El mundo del doblaje está de luto luego de darse a conocer la terrible noticia sobre la muerte de Gabriel Garzón Lozano; actor que prestara su voz para el personaje de Topo Gigio en Latinoamérica. Esta información la confirmó el comediante Jorge Falcón a través de sus cuentas oficiales de las redes sociales donde escribió lo siguiente:

“Hoy perdí otro amigo, y una gran artista. Dios te tenga en un buen lugar y te cobije con su luz perpetua, descansa en paz querido amigo Gabriel Garzón Lozano”, escribió en su cuenta oficial de Instagram con una fotografía del actor de doblaje, mismo que aparece con Topo Gigio.

