Usa esta planta de interior para absorber el calor de tu sala: no es la potos

Si buscas una forma natural de hacer que tu sala se sienta más fresca, la respuesta puede estar en la Palmera de Areca. Esta es una de las plantas de interior más recomendadas para ayudar a regular la humedad del ambiente y generar una sensación de frescura, convirtiéndose en una excelente alternativa al popular potos durante los días de más calor.

La Palmera de Areca sobresale por su capacidad para humidificar el aire y adaptarse fácilmente a los espacios interiores bien iluminados. Además de aportar un toque tropical a la decoración, esta especie requiere cuidados sencillos y puede convivir con otras plantas de interior de casa, como la cuna de Moisés, según explica Verdecora en su guía especializada.

Coloca la palmera de areca en la sala.|(CANVA)

Dónde poner la Palmera de Areca: los mejores lugares de la casa para reducir la sensación de calor

El mejor lugar para colocar la Palmera de Areca es una sala con buena iluminación natural, pero sin recibir los rayos directos del sol. De esta forma, la planta puede desarrollarse correctamente mientras ayuda a mantener una sensación de ambiente más fresco durante las horas de mayor calor.

También funciona muy bien cerca de una ventana orientada al este o al norte, donde recibe luz indirecta durante varias horas al día. En estos espacios, sus hojas conservan un color verde intenso y continúan liberando humedad de forma natural, favoreciendo un entorno más confortable y agradable.

Otra buena opción es colocarla en el comedor, una oficina en casa o un recibidor amplio. Gracias a su tamaño y frondosidad, la Areca aporta un efecto decorativo elegante y combina fácilmente con otras plantas de interior de casa, como la cuna de Moisés, la sansevieria o el potos, creando rincones verdes llenos de vida y diferentes texturas.

La Palmera de Areca tiene ojas ostentosas.|(CANVA)

Aunque ninguna planta reduce por sí sola la temperatura de una habitación, sí puede contribuir a generar una mayor sensación de frescura al aumentar la humedad ambiental y mejorar la calidad del aire.

De acuerdo con El Mueble, la Areca destaca entre las plantas de interior más utilizadas para hacer que los espacios resulten más agradables durante las olas de calor, especialmente cuando se combina con una buena ventilación.

¿Cómo se cuida una Palmera de Areca?

La Palmera de Areca necesita un riego moderado para mantenerse saludable y conservar su follaje en buen estado. Lo ideal es regarla cuando la capa superior del sustrato esté seca al tacto, evitando los encharcamientos que pueden dañar sus raíces. Durante el verano puede requerir un poco más de agua, mientras que en invierno conviene espaciar los riegos.

También es recomendable limpiar sus hojas con un paño ligeramente húmedo y mantenerla en un lugar con buena humedad ambiental.

Según AD Magazine, además de su atractivo valor ornamental, la Areca es una de las plantas de interior de casa más apreciadas por crear ambientes relajantes y armoniosos, por lo que suele colocarse en salas, estudios y espacios de descanso.

Si quieres un hogar más fresco y lleno de vida, la Palmera de Areca es una de las mejores opciones entre las plantas de interior de casa. Su fácil mantenimiento, su follaje abundante y su capacidad para complementar especies como la cuna de Moisés, la sansevieria y el potos la convierten en una alternativa ideal para disfrutar de un ambiente más agradable durante la temporada de calor.