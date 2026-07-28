En entornos de combate o misiones tácticas, los soldados se ven sometidos a niveles extremos de estrés, fatiga acumulada e incertidumbre ambiental. Las técnicas de relajación son eficientes para conciliar el sueño de manera rápida.

Estas estrategias fueron realizadas por las fuerzas armadas y perfeccionadas por científicos para obligar al cuerpo a entrar en un estado de sueño profundo de forma casi instantánea, incluso en condiciones hostiles, bajo ruidos intensos o sentados en una silla erguida.

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Las 3 técnicas de relajación militar para dormir profundamente

El insomnio contemporáneo rara vez se debe a un problema físico del ojo o del párpado; es la consecuencia directa de un sistema nervioso sobreactivado que mantiene el cerebro inundado de cortisol y pensamientos rumiantes.

Las técnicas de relajación militar actúa como un cortocircuito biológico: utilizan la biomecánica corpora, la respiración controlada y la privación sensorial para forzar al organismo a transitar hacia el sistema nervioso parasimpático.

Las mejores técnicas de relajación militar para vencer el insomnio|krukphoto.com

Método pre-vuelo de la Marina

Primero relaja el rostro cerrando los ojos y relaja conscientemente todos los músculos de tu cara. Afloja la frente, los párpados, las sienes y la mandíbula. Deja que la lengua descanse de forma pesada en el paladar inferior y permite que tus ojos floten libtemente en las órbitas.

Suelta la parte superior, dejando caerl los hombros para liberar la tensión del cuello. Exhala y relaja los músculos del tren inferior.

Respiración táctica

Inhala aire profundamente por la nariz expandiendo el abdomen durante 4 tiempos. Retén el aire en cuatro tiempos y exhala todo el aire por la boda durante 4 tiempos, manteniendo los pulmones vacíos 4 segundos para después repetir.

Estas técnicas de relajación militar te ayudarán a conciliar el sueño|Pexels: Kampus Production

Escaneo mental de desconexión periférica

Acuéstate boca arriba. Comienza a llevar toda tu atención consciente a los puntos de contacto de tu cuerpo en la cama. Empieza desde los pies, concéntrate en tu temperatura y peso y recorre mentalmente todo tu cuerpo, imaginando que una ola de relajación va apagando la electricidad de cada zona conforme tu mente pasa por ella.

