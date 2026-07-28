¿Qué podríamos ver en el Martes de Beneficio y Castigo de este 28 de julio en MasterChef 24/7?
Aunque todo puede ocurrir en la Gala de hoy, el Chef Diego Niño nos presentó algunas pistas que desataron las especulaciones
MasterChef 24/7 se alista con una nueva edición del Martes de Beneficio y Castigo, una de las galas más esperadas por la fanaticada y que más expectativas ha despertado en las últimas horas: ayer lunes, NINGÚN cocinero ganó el Pin del Chef porque sus platos no estuvieron a la altura, por lo que cualquier ventaja podría resultar muy útil para los competidores... ¿pero qué podríamos ver hoy, 28 de julio?
¿Qué podríamos ver hoy en el Martes de Beneficio y Castigo de MasterChef 24/7?
Luego de varias semanas de competencia, el estrés, las acusaciones de sabotaje, las alianzas y las traiciones han comenzado a notarse cada vez más entre los cocineros, quienes realmente se sintieron decepcionados ante las críticas de los Jueces que optaron por no darle el Pin del Chef a nadie.
Especialmente triste se sintió Luis: le dieron el Pin del Chef negro porque cocinó el peor platillo y, además, el Chef Diego Niño lo condenó a limpiar él solo todas las instalaciones del reality; sin embargo, este martes podría significar una oportunidad de oro para los competidores... ¡sobre todo si pusieron atención al reto y la clase exprés del Chef Diego Niño!
Para la mañana de este martes, el "Maestro de Fuego" se dedicó a presentarles a sus pupilos ingredientes exóticos de los que nunca antes habían oído hablar como la tinta de calamar, el tofu de pescado y... ¡las cucarachas de Madagascar! Todos ellos estuvieron presentes en el reto exprés y la clase del día.
"Esta clase podría ayudarlos en una de las galas", adelantó el Chef Diego Niño antes de presentar ingredientes como algas marinas, aceite y tofu de pescado, arroz morado y salchicha de Sichuan, así que tal vez veamos alguna receta fuera de lo común con estos elementos en la Gala de hoy.
¿Crees que el Martes de Beneficio y Castigo esté dedicado a sabores marinos exóticos? ¡Todo podría ocurrir, pero mientras tanto el Chef Diego Niño ya soltó pistas importantes sobre alguna posible prueba!
Pescados, menús de boda, menús de degustación, pasteles y chiles rellenos fueron algunas de las masterclass que pasaron a las competencias y la historia podría repetirse... ¡no te pierdas la Gala de este martes en MasterChef 24/7!
¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?
Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.
¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?
Si no te quieres perder un solo minuto de lo que sucede EN VIVO en MasterChef 24/7, entonces deberás sintonizar la transmisión desde Disney+ o ver las transmisiones por tiempo limitado en el sitio web oficial de Azteca UNO totalmente gratis; por otra parte, el contenido especial de cada programa estará disponible en las páginas oficiales de la emisión.