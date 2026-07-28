¿Qué podríamos ver en el Martes de Beneficio y Castigo de este 28 de julio en MasterChef 24/7?

MasterChef 24/7 se alista con una nueva edición del Martes de Beneficio y Castigo , una de las galas más esperadas por la fanaticada y que más expectativas ha despertado en las últimas horas: ayer lunes, NINGÚN cocinero ganó el Pin del Chef porque sus platos no estuvieron a la altura, por lo que cualquier ventaja podría resultar muy útil para los competidores... ¿pero qué podríamos ver hoy, 28 de julio?

¿Qué podríamos ver hoy en el Martes de Beneficio y Castigo de MasterChef 24/7?

Luego de varias semanas de competencia, el estrés, las acusaciones de sabotaje, las alianzas y las traiciones han comenzado a notarse cada vez más entre los cocineros, quienes realmente se sintieron decepcionados ante las críticas de los Jueces que optaron por no darle el Pin del Chef a nadie.

Especialmente triste se sintió Luis: le dieron el Pin del Chef negro porque cocinó el peor platillo y, además, el Chef Diego Niño lo condenó a limpiar él solo todas las instalaciones del reality ; sin embargo, este martes podría significar una oportunidad de oro para los competidores... ¡sobre todo si pusieron atención al reto y la clase exprés del Chef Diego Niño!

Para la mañana de este martes, el "Maestro de Fuego" se dedicó a presentarles a sus pupilos ingredientes exóticos de los que nunca antes habían oído hablar como la tinta de calamar , el tofu de pescado y... ¡las cucarachas de Madagascar! Todos ellos estuvieron presentes en el reto exprés y la clase del día.

"Esta clase podría ayudarlos en una de las galas", adelantó el Chef Diego Niño antes de presentar ingredientes como algas marinas, aceite y tofu de pescado, arroz morado y salchicha de Sichuan, así que tal vez veamos alguna receta fuera de lo común con estos elementos en la Gala de hoy.

¿Crees que el Martes de Beneficio y Castigo esté dedicado a sabores marinos exóticos? ¡Todo podría ocurrir, pero mientras tanto el Chef Diego Niño ya soltó pistas importantes sobre alguna posible prueba!

Pescados, menús de boda, menús de degustación, pasteles y chiles rellenos fueron algunas de las masterclass que pasaron a las competencias y la historia podría repetirse... ¡no te pierdas la Gala de este martes en MasterChef 24/7!

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?