¿Quién gana hoy 28 de julio del 2026 el Juego por la Recompensa de Survivor México La Reliquia en Llamas?

Los que empezaron con el pie derecho la semana 2 de Survivor México La Reliquia en Llamas, fueron los "Halcones", pues se consolidaron como la tribu ganadora por los Suministros y pudieron llevarse un kilo de arroz que les ayudará a no sufrir por comida. Y ahora tendrán que demostrar su fortaleza en un nuevo reto contra los "Jaguares" en búsqueda de ganar el Juego por la Recompensa.

¿Qué tribu gana la Recompensa HOY martes 28 de julio en Survivor México La Reliquia en Llamas?

En medio de las tensiones y rivalidades que ya empiezan a formarse tras el gran estreno de Survivor México La Reliquia en Llamas, los Sobrevivientes tienen que demostrar que sus tribus son las más poderosas. Esto porque van comprendiendo la importancia de acumular victorias y así mantener el estado anímico intacto.

Para descubrir cuál fue el grupo ganador, no te pierdas Survivor México La Reliquia en Llamas en punto de las 18:30 horas, a través de la señal de Azteca UNO. También puedes sintonizar los episodios GRATIS en la app o sitio web de Azteca UNO o en survivormexico.tv.

¿Quién fue el PRIMER ELIMINADO de Survivor México La Reliquia en Llamas?

Luego de ser nominado con un total de cinco votos, Bobby Larios se convirtió en el primer Sobreviviente eliminado de Survivor México La Reliquia en Llamas. Su rival en el duelo final fue Azalia, quien pasó de ser exiliada a ganarse una semana más y llevarse la primera pieza de la Reliquia que todos anhelan.

Sin embargo, lo que la polémica conductora de TV no veía venir, es que la satisfacción de tener en su poder este codiciado objeto no le duraría ni un día, pues a las pocas horas de recibirlo se lo robaron. Como era de esperarse, esta situación la molestó profundamente, pero estas estrategias están permitidas y por eso todos deben estar más que atentos a lo que pasa a su alrededor.

TODOS los Sobrevivientes de Survivor México La Reliquia en Llamas: lista actual