VIDEO: Ricky Martin sorprende a fan en su negocio; así fue su reacción

Ricky Martin volvió a ser tendencia y no por haber sido invitado de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl sino por visitar la cafetería una fan en Miami. Aquí te contamos todo.

¿Por qué Ricky Martin visitó la cafetería de una fan?

En redes sociales se viralizó un video en el que el artista puertorriqueño Ricky Martin visita la cafetería de una fan en Miami, esto debido a que el establecimiento tenía un letrero con una lista específica de artistas a los que se les regalaría una bebida, al ver esto, el cantante no dudo ni un segundo en ingresar al establecimiento ya que su nombre estaba escrito en dicho listado.

La reacción de la fan fue de enorme sorpresa ya que nunca imaginó que uno de sus artistas favoritos visitara su negocio. Ricky Martin se portó muy cordial y amable en todo momento incluso aprovechó para tomarse muchas fotos con las personas que se encontraban en el lugar. Esto sin duda demostró todo el agradecimiento y cariño que siente por su público.

Por su parte, muchos usuarios comentaron que el artista merece un gran reconocimiento por su actitud ya que se mostró muy contento de estar en la cafetería. Algunos dijeron que harían su propia lista en sus negocios para ver si sus artistas favoritos un día llegaban de sorpresa.

¿Quién es Ricky Martin?

Enrique José Martín Morales mejor conocido en el medio artístico como Ricky Martin es un cantante y compositor puertorriqueño también llamado el “Rey del Pop Latino”. Su primera aparición en la música fue cuando formó parte del exitoso grupo musical Menudo. Sin embargo, en 1991 decidió incursionar como solista sin saber que se convertiría en una de las figuras más importantes de la industria musical. Actualmente ha vendido más de setenta millones de álbumes musicales y entre sus éxitos más importantes destacan títulos como Livin' la Vida Loca, La Copa de la Vida, La Mordidita, Fuego de Noche, Nieve de Día, entre otros.

Es uno de los representantes puertorriqueños más importantes, razón por la que fue invitado de Bad Bunny en su presentación en el medio tiempo del Super Bowl. El artista cantó el tema Lo que le pasó a Hawái de Benito, mismo en el que se hace una reflexión sobre la cultura y la gentrificación que hoy en día se vive.