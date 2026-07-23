Ricky Martin presume cuerpazo en la playa a sus 54 años: FOTOS

Ricky Martin, a sus 54 años, sigue sacando muchos suspiros, ya que sigue manteniendo un cuerpazo de ensueño. Por si fuera poco, el cantante constantemente lo presume en sus redes sociales.

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Recientemente, se encargó de subir a sus redes sociales una serie de fotos en las que lo vemos posando en la playa y presumiendo su abdomen de acero.

¿Qué le pasó a Ricky Martin?

Desde su cuenta de X (antes Twitter), el cantante puertorriqueño sorprendió a todos al subir una serie de fotos, donde lo vemos posando sobre una embarcación o un yate privado.

Dentro de la publicación, Ricky Martin detalla que se encuentra disfrutando de días soleados y hermosos en Ibiza, presumiendo al máximo su cuerpazo en la playa a los 54 años, además de detallar que mañana regresará a su gira, teniendo presentaciones en Huelva (España).

Incluso, en el post de la playa, el artista etiquetó a Esther Cañadas, una modelo y actriz española, quien lo acompañó en su día de playa, además de contar con la presencia del hijo de la celebridad.

Ante la publicación, fueron muchos usuarios y seguidores del artista quienes le enviaron varios mensajes de apoyo al artista, resaltando el cuerpazo que luce en sus fotos, y deseando pronto poder verlo en sus siguientes presentaciones.

¿Quién es la actual pareja de Ricky Martin?

Muchos podrían pensar que hay algún tipo de relación entre Ricky Martin y Esther Cañadas, pero no es así, ya que entre ellos ha existido una muy buena relación de amigos que tienen desde hace varios años. Incluso, en repetidas ocasiones se ha acompañado a eventos.

Actualmente, el cantante, a sus 54 años, no cuenta con una relación; se encuentra disfrutando de su soltería. Recordemos que su última pareja fue Jwan Yosef, con quien estuvo por 6 años, pero en el 2023 se divorciaron, teniendo un desenlace muy amable entre ellos, en especial al compartir la crianza de sus hijos Lucía y Renn.