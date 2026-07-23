El ‘grey blending’ un tinte de pelo ideal para disimular las canas: ¿en qué consiste?

Cuando pensamos en un tinte de pelo imaginamos que se trata de colores muy intensos para embellecer nuestra melena, pero puedes ser algo complicado de hacer, en especial si deseas disimular las canas que tienes, por eso la tecnica de 'grey blending' es la mejor opción.

Noticias Durango del 9 de julio 2026

Para que la puedas conocer, te detallaremos en qué consiste, en especial si deseas adquirir un look que se funda con tus mechones blancos y que no requiera de muchos retoques.

¿Qué es el grey blending?

Como su nombre lo indica, el 'grey blending' es una técnica de coloración en la que se aplican mechones o mechas con tonalidades grises y plateadas, esto permite que los colores se fundan con facilidad ante las canas plateadas, al mismo tiempo de que logra disimular el crecimiento natural.

Es una gran alternativa para quienes están buscando disimular las canas de forma eficaz, en especial si ya te hartaste de usar los tintes intensos que requieren de tratamiento constantemente.

Dependiendo del tinte de pelo o la base del color natural que tengas en tu melena, podría ser necesario de cierta decoloración, para lograr esos mechones blanquecinos, pero todo dependerá de cada personas y sus características.

¿Cómo cuidar el 'grey blending'?

Aunque el 'grey blending' es de gran utilidad para disimular las canas, eso no implica que no debamos cuidarlas; de esta manera lograremos que se mantengan en perfectas condiciones por más tiempo. Por lo que debemos hacer lo siguiente:

Usa productos capilares matizadores; así evitaremos que los mechones blancos se hagan amarillos.

Protégelo del sol usando gorras o sombrero; igual puedes incorporar el uso de protectores térmicos.

Igual usa el mismo protector al momento de aplicar herramientas de calor.

Constantemente hidrata con el uso de serums o aceites en las puntas, ya que puede obtener una apariencia seca o descuidada.

Con todos los tips anteriores lograrás tener una cabellera con brillo y movimiento, evitando que al poco tiempo se vea descuidado, en especial ante las canas y al aplicar el efecto con el tinte de pelo.