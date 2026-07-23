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6 diseños de uñas en tendencia ideales para otoño de 2026: vas a querer guardarlas para tu visita al salón

Si buscas un cambio moderno y favorecedor, estas propuestas son ideales para adelantarte a la temporada y elegir el diseño que mejor combine con tu estilo

Diseño de uñas
Elige un diseño de uñas ideal para cada temporada; estas opciones de manicure te encantarán.|(ESPECIAL/CANVA)

Escrito por: Alexis Ceja | DR

Las uñas de las manos y los pies pueden renovarse con cada temporada para lucir un estilo diferente y acorde con las tendencias. Si quieres presumir una manicura elegante en un evento especial o simplemente darle un aire fresco a tu imagen, estos diseños de uñas serán protagonistas durante el otoño de 2026 y te inspirarán para tu próxima visita al salón de belleza.

Estos son los diseños de uñas que estarán en tendencia en otoño 2026

Expertos en belleza y moda concuerdan en que este año la tendencia se inclinará en el minimalismo, los brillos y el nail art, una constante que se ha mantenido desde enero, según predice Vogue. En ese sentido, estas serían algunas opciones que no fallarán:

  1. Diseño de uñas nude con punto: lucen simples, pero con un look adecuado, pueden potenciar los detalles del outfit, o incluso servir como acentos.
    Diseño de uñas
    Diseño de uñas con punto.|(Pinterest)
  2.  Uñas verde oliva o musgo: se convertirán en la sensación de la temporada, según la revista Ohlalá!. Aportan originalidad, sencillez y calma, sensaciones perfectas para el otoño.
    Diseño de uñas otoño.png
    Diseño de uñas que son tendencia en otoño 2026.|(Pinterest)
  3. Uñas estilo gris y azul: aportan elegancia moderna, ideales para las calles y cualquier evento porque combinan con todo.
  4. Diseño de uñas metalizados sutiles: siguen siendo un clásico de clásicos por su estilo de manicure estético, fino y reluciente.
  5. Uñas color rojo óxido: los tonos cálidos también serán tendencia, especialmente con tonos terrosos que evocan a la naturaleza, según recomienda el portal Lecturas.
    Diseño de uñas otoño 2026
    Ideas de diseño de uñas para otoño 2026.|Pinterest
  6. Diseño de uñas caramelo: es suave, sencillo y entra en la palea de colores marrones ideales para el otoño.
    Diseño de uñas caramelo
    Así se venlas uñas caramelo para otoño.|Pinterest

¿Cuáles son los colores de uñas de manos y pies ideales para otoño?

Los colores de uñas, tanto para manos y pies, son los tonos calidos y terrosos, tal como lo indica Lecturas en sus recomendaciones. Algunos ejemplos de esta manicura son:

  • Marrín
  • Chocolate
  • Cámel
  • Terracota
  • Burdeos
  • Cereza oscuro
  • Berenjena
  • Verde oliva
  • Verde bosque
  • Crema
  • Bieg
  • Lechosos
  • Azul marino

Con ests ideas de diseños de uñas podrás adelantarte a la temporada con propuestas únicas.

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