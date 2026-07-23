6 diseños de uñas en tendencia ideales para otoño de 2026: vas a querer guardarlas para tu visita al salón

Las uñas de las manos y los pies pueden renovarse con cada temporada para lucir un estilo diferente y acorde con las tendencias. Si quieres presumir una manicura elegante en un evento especial o simplemente darle un aire fresco a tu imagen, estos diseños de uñas serán protagonistas durante el otoño de 2026 y te inspirarán para tu próxima visita al salón de belleza .

Estos son los diseños de uñas que estarán en tendencia en otoño 2026

Expertos en belleza y moda concuerdan en que este año la tendencia se inclinará en el minimalismo, los brillos y el nail art, una constante que se ha mantenido desde enero, según predice Vogue . En ese sentido, estas serían algunas opciones que no fallarán:

Diseño de uñas nude con punto: lucen simples, pero con un look adecuado, pueden potenciar los detalles del outfit, o incluso servir como acentos.

Diseño de uñas con punto.|(Pinterest) Uñas verde oliva o musgo: se convertirán en la sensación de la temporada, según la revista Ohlalá!. Aportan originalidad, sencillez y calma, sensaciones perfectas para el otoño.

Diseño de uñas que son tendencia en otoño 2026.|(Pinterest) Uñas estilo gris y azul: aportan elegancia moderna, ideales para las calles y cualquier evento porque combinan con todo. Diseño de uñas metalizados sutiles: siguen siendo un clásico de clásicos por su estilo de manicure estético, fino y reluciente. Uñas color rojo óxido: los tonos cálidos también serán tendencia, especialmente con tonos terrosos que evocan a la naturaleza, según recomienda el portal Lecturas.

Ideas de diseño de uñas para otoño 2026.|Pinterest Diseño de uñas caramelo: es suave, sencillo y entra en la palea de colores marrones ideales para el otoño.

Así se venlas uñas caramelo para otoño.|Pinterest

¿Cuáles son los colores de uñas de manos y pies ideales para otoño?

Los colores de uñas, tanto para manos y pies, son los tonos calidos y terrosos, tal como lo indica Lecturas en sus recomendaciones. Algunos ejemplos de esta manicura son:

Marrín

Chocolate

Cámel

Terracota

Burdeos

Cereza oscuro

Berenjena

Verde oliva

Verde bosque

Crema

Bieg

Lechosos

Azul marino

Con ests ideas de diseños de uñas podrás adelantarte a la temporada con propuestas únicas.