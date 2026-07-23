6 diseños de uñas en tendencia ideales para otoño de 2026: vas a querer guardarlas para tu visita al salón
Si buscas un cambio moderno y favorecedor, estas propuestas son ideales para adelantarte a la temporada y elegir el diseño que mejor combine con tu estilo
Las uñas de las manos y los pies pueden renovarse con cada temporada para lucir un estilo diferente y acorde con las tendencias. Si quieres presumir una manicura elegante en un evento especial o simplemente darle un aire fresco a tu imagen, estos diseños de uñas serán protagonistas durante el otoño de 2026 y te inspirarán para tu próxima visita al salón de belleza.
Estos son los diseños de uñas que estarán en tendencia en otoño 2026
Expertos en belleza y moda concuerdan en que este año la tendencia se inclinará en el minimalismo, los brillos y el nail art, una constante que se ha mantenido desde enero, según predice Vogue. En ese sentido, estas serían algunas opciones que no fallarán:
- Diseño de uñas nude con punto: lucen simples, pero con un look adecuado, pueden potenciar los detalles del outfit, o incluso servir como acentos.
- Uñas verde oliva o musgo: se convertirán en la sensación de la temporada, según la revista Ohlalá!. Aportan originalidad, sencillez y calma, sensaciones perfectas para el otoño.
- Uñas estilo gris y azul: aportan elegancia moderna, ideales para las calles y cualquier evento porque combinan con todo.
- Diseño de uñas metalizados sutiles: siguen siendo un clásico de clásicos por su estilo de manicure estético, fino y reluciente.
- Uñas color rojo óxido: los tonos cálidos también serán tendencia, especialmente con tonos terrosos que evocan a la naturaleza, según recomienda el portal Lecturas.
- Diseño de uñas caramelo: es suave, sencillo y entra en la palea de colores marrones ideales para el otoño.
¿Cuáles son los colores de uñas de manos y pies ideales para otoño?
Los colores de uñas, tanto para manos y pies, son los tonos calidos y terrosos, tal como lo indica Lecturas en sus recomendaciones. Algunos ejemplos de esta manicura son:
- Marrín
- Chocolate
- Cámel
- Terracota
- Burdeos
- Cereza oscuro
- Berenjena
- Verde oliva
- Verde bosque
- Crema
- Bieg
- Lechosos
- Azul marino
Con ests ideas de diseños de uñas podrás adelantarte a la temporada con propuestas únicas.