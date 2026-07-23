5 increíbles diseños de uñas teal para el verano

El mundo de la manicura no para de sorprendernos por lo que en esta oportunidad nos ha sorprendido con unos increíbles diseños de uñas teal. Este es un tono que se ubica entre el azul y el verde.

Los salones de belleza están empleando mucho el color teal porque es sofisticado y muy versátil. Además, funciona tanto para los looks minimalistas como para los diseños más creativos.

La mejor parte es que no existe una sola forma de llevarlo. Desde acabados brillantes hasta diseños inspirados en el mar o detalles metálicos, el teal demuestra que puede adaptarse a cualquier estilo. Tienes muchas maneras de lucir este color y te las vamos a contar.

¿Cuáles son los diseños de uñas teal?

Glitter para quienes aman brillar

Esta es un gran diseño para quienes prefieren la manicura llamativa ya que el color teal cubierto con destellos es una gran opción. El acabado brillante hace que el color gane profundidad y luz, ideal para vacaciones, festivales o cualquier plan de verano.

Las uñas glitter son de otro nivel.|Pinterest

La francesa que deja atrás el blanco

Sin dudas, la manicura francesa es un clásico que no pasa de moda, pero si se va reinventando constantemente. En este caso te presentamos una versión moderna, elegante y perfecta para quienes quieren probar color sin llevar un diseño completamente saturado.

Inspiración marmoleada

Luego tenemos esta versión en donde se mezclan tonos de teal con un efecto tipo piedra o mármol que recuerda al agua cristalina. Combinado con uñas lisas del mismo color, consigue un equilibrio entre lo artístico y lo minimalista.

Este color es versátil.|Pinterest

Un toque de galaxia

Aquí tenemos un diseño celestial ya que combina elementos como estrellas doradas, degradados y transparencias. Es una opción perfecta si buscas un diseño más elaborado, pero sin perder sofisticación.

Detalles dorados que elevan cualquier manicura

Por último, tenemos este diseño en el que se combina el color teal con aplicaciones metálicas. También puedes agregar líneas doradas que enmarcan la uña y pequeños destellos hacen que el diseño luzca mucho más lujoso sin resultar excesivo.