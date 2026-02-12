VIDEO VIRAL | Señora le roba el carro a Rihanna; esto sucedió en el supermercado y así reaccionó la señora que lo tomó por accidente

Recientemente, Rihanna fue captada realizando compras en un supermercado casual, lo que, si bien provocó reacciones diversas, no fue lo que más llamó la atención. En un momento que ahora se ha vuelto viral, una señora sorprendida por la presencia de la cantante tomó su carrito de compras y continuó entre risas por el malentendido.

¿Qué fue lo que sucedió con el carrito de compras de Riahana?

El hecho se volvió viral en redes sociales, donde se relató que la mujer, al distraerse, tomó el carro equivocado y siguió su camino. No obstante, la situación fue detectada por una persona, que supuestamente formaría parte del cuerpo de seguridad de la cantante, quien le aclaró de inmediato que ese carrito no le pertenecía.

A pesar de que el incidente no pasó a mayores, la escena llamó la atención por lo inusual y divertido que resultó para quienes conocen la magnitud de fama de la cantante, pues no todos los días se ve a una celebridad intencional en un espacio tan común como el área de frutas y abarrotes de un supermercado.

Rihanna es captada comprando en un supermercado

Dentro de la conversación digital, algo que ha llamado la atención de los internautas es el hecho de que la cantante se encontraba en un día completamente ordinario, Lejos de las cámaras, la gala y el glamour que la fama puede dar. El episodio terminó convirtiéndose en una anécdota divertida que deja claro que incluso en un supermercado pueden ocurrir encuentros inesperados con celebridades.