3 diseños de piñatas caseras de Cinnamoroll; ideales para los cumpleaños de los niños

Uno de los elementos infaltables dentro de una fiesta infantil, es la piñata, la cual se rellena de sorpresas como dulces, chocolates, golosinas y otros objetos y que es un momento muy esperado por los más pequeños. En este caso, se pueden decorar de acuerdo a la temática que esté siendo tendencia en el momento y uno de los personajes que se ha llevado todos los flashes y se ha popularizado es Cinnamoroll y te dejaremos tres ideas para que hagas en casa y que a todos les gusta.

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Otra de las características que se pueden hacer de las piñatas es que no es necesario ser un experto y se pueden hacer con facilidad desde la comodidad de la casa, sin la necesidad de tener que gastar dinero. En cada fiesta infantil está presente este elemento decorativo, y que se decorará de acuerdo a una temática que esté vigente, como puede ser un personaje de una serie, de un videojuegos o de superhéroes.

Quién es Cinnamoroll

Entre los personajes más conocidos que se han popularizado se encuentra Cinnamoroll, que pertenece a una serie y personaje diseñado por Miyuki Okumura para la compañía japonesa Sanrio y que se describe como un perrito blanco, tierno y gordito, con grandes orejas y una cola rizada que se asemeja a un rollo de canela, por lo que de ahí viene su nombre y son temáticas claves de piñatas.

En este caso, si quieres hacer una piñata para una fiesta infantil, el personaje de Cinnamoroll será una gran opción para que hagas en casa, y con la particularidad de que se podrá hacer con pocos elementos y que les gustará a todos.

3 diseños de piñatas de Cinnamoroll

Piñata de Cinnamoroll con un moño grande celeste

Piñata de Cinnamoroll con una oreja levantada hacia arriba

Piñata de Cinnamoroll pegado en un número

3 ideas de cómo hacer piñatas de Cinnamoroll pic.twitter.com/DMaZcKsDcn — ShowMundial (@ShowmundialShow) July 16, 2026

Para poder realizar estas tres diseños de piñatas de este personaje, necesitarás de cartones grandes para las siluetas de este personaje; papel crepé blanco, celeste, rosado, silicona, cinta adhesiva o tijera y cúter; como así también hilo.