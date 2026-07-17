Maquillaje de ojos para fotografía: Tips para que tu delineado resalte en cámara

Se acerca un nuevo fin de semana y de seguro los planes para disfrutarlo se multiplican. Es por eso que no solo hay que pensar en el destino o actividad a la que asistiremos, sino que nuestro outfit comienza a requerir atención.

Prepararse para un evento u ocasión especial no se centra solo en la ropa que utilizaremos, sino que el maquillaje, la manicura y el estilo de corte y peinado suman a nuestra estética. En el caso del maquillaje, la mirada es una de las más acentuadas con determinados productos y trazos, pero cuál es el indicado cuando nos enfrentaremos a los flashes de las fotografías.

¿Cómo destacar tus ojos en cámara?

Los expertos en belleza remarcan que vernos bien no siempre se trata del tipo de producto que utilicemos y ponen el foco en factores como el tipo de rostro, la forma de los ojos, que tipo de piel tenemos y el lugar al que asistiremos, entre otros. Es por esto que a continuación se ofrecen los tips clave para lograr el mejor delineado de ojos y que estos se luzcan ante el flash de las cámaras:

La preparación es clave

Usa un primer de ojos: Aplica una pequeña cantidad en todo el párpado para unificar el tono y asegurar que el delineador no se mueva.

Sella con polvo o sombra neutra: Un lienzo completamente mate evitará destellos extraños y hará que el trazo del delineador resalte por contraste.

Elige la fórmula adecuada para la lente

Acabado Mate Obligatorio: Los delineadores con acabado brillante o satinado reflejan la luz del flash, lo que hace que el trazo parezca "borrado" o entrecortado en la foto. Busca fórmulas ultra mate y de un negro carbón profundo.

Fórmulas en gel o líquidas de larga duración: El gel ofrece el color más opaco y controlable, ideal para fotografía de retrato. El delineador líquido es perfecto para definir un ala (wing) ultra afilada.

Maquillaje para fotos

Los primeros tips compartidos dan cuenta sobre la importancia de preparar la piel para el maquillaje elegido. Mientras que los siguientes ayudan a llevar nuestra mirada y rostro a otro nivel, procurando que dure por muchas horas y que nos destaquemos cuando el lente apunte en nuestra dirección:

Exagera el trazo

Hazlo un poco más grueso: Si normalmente usas una línea fina, hazla un toque más gruesa para que se aprecie a la distancia de la lente.

Alarga la colita (wing): El ángulo de la cámara puede acortar el ojo. Lleva el delineado un poco más hacia la sien para abrir y levantar la mirada visualmente.

El truco del doble delineado

Una vez que tu delineador líquido o en gel esté seco, toma una brocha biselada pequeña, imprégnala con sombra negra ultra mate y presionala suavemente sobre el delineado. Esto no solo lo sella para que dure horas, sino que absorbe cualquier brillo residual, dándole una profundidad espectacular en cámara.

Cuida la simetría y el ángulo del ojo

Delinea con los ojos abiertos y mirando al frente: Si haces el diseño con el ojo cerrado, al abrirlo la forma de tu párpado o el pliegue del ojo (hooded eyes) puede ocultar o deformar la línea.

El truco del corrector: Usa una brocha plana y un toque de corrector de alta cobertura para limpiar y definir el borde inferior del delineado. En cámara, un borde ultra limpio marca toda la diferencia entre un trabajo amateur y uno profesional.

No olvides el marco