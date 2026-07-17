MasterChef 24/7: Los 5 trucos más efectivos para ahorrar tiempo cocinando entre semana

Entre las jornadas laborales, el tráfico y las responsabilidades diarias, sentarse a disfrutar de una comida casera parece, a veces, un lujo inalcanzable. Sin embargo, en MasterChef 24/7 nos han demostrado que el secreto de los grandes cocineros no solo radica en el sazón, sino en la eficiencia dentro de la cocina.

Para quienes ven el programa, observar a los participantes correr contra el reloj es el pan de cada día. Pero, ¿ cómo trasladar esa agilidad a nuestra rutina sin morir en el intento ?

|Crédito: Pexels | Maarten van den Heuvel

¿Cómo cocinar rápido al estilo MasterChef24/7?

Planea tus comidas

Los Chefs de MasterChef 24/7 no pican la cebolla mientras el aceite se quema; tienen todo listo de antemano. Dedica unos minutos a lavar, cortar y medir tus ingredientes en recipientes pequeños. Este hábito reduce el caos visual y te permite cocinar de corrido y sin pausas.

Prepara para varios días de la semana

Si vas a preparar arroz, quinoa o a cocinar pechugas de pollo, haz el doble o el triple. Estas bases neutras se transforman fácilmente: el pollo de hoy en salsa verde puede ser el relleno de unas quesadillas mañana o el toque de proteína de una ensalada el jueves.

Aprovecha la tecnología a tu favor

En MasterChef 24/7, las ollas de presión y los hornos son de los mejores aliados para cocinar rápido y delicioso, así que no les tengas miedo. Esta reduce el tiempo de cocción de legumbres y carnes duras a una tercera parte, mientras que el horno desentenderte de las guarniciones mientras atiendes otros asuntos.

Congela con estrategia

El congelador es tu mejor amigo, no el cementerio de la comida, así que te recomendamos congelar porciones individuales de caldos, salsas o verduras ya blanqueadas. Así, cuando llegues exhausto a casa, solo tendrás que descongelar una base casera y nutritiva en lugar de recurrir a la comida chatarra.