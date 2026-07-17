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MasterChef 24/7: 5 alimentos con antioxidantes que no pueden faltar en tu despensa

Estos alimentos son ricos en antioxidantes pueden ser grandes aliados para complementar una dieta equilibrada.

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Los alimentos que destacan por su contenido de compuestos antioxidantes que ayudan a proteger las células del organismo.

Escrito por: Karla Orona | DR

Los cocineros de MasterChef 24/7 han debido utilizar a lo largo de la competencia una gran variedad de ingredientes en sus preparaciones, y muchos de ellos destacan por ser sus propiedades. De acuerdo con diversas investigaciones, existen compuestos que contribuyen a tener un sistema inmunológico sano y a prevenir el desarrollo de enfermedades. Por eso, te dejamos 5 alimentos con antioxidantes que no pueden faltar en tu despensa.

MasterChef 24/7: ¿Qué son los antioxidantes?

Los antioxidantes son compuestos que ayudan a proteger las células del organismo frente al daño provocado por los radicales libres, moléculas inestables que se generan de forma natural durante el metabolismo y también por factores externos como la contaminación, el estrés, el tabaquismo o una alimentación poco equilibrada. Incluir alimentos ricos en estos nutrientes puede contribuir al bienestar general y formar parte de una dieta saludable.

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Arándanos, nueces, cúrcuma, té verde, chocolate amargo y otros alimentos, destacan por su contenido de compuestos antioxidantes.
|Canva

La Clínica Mayo explica: "Los antioxidantes son determinados nutrientes, como las vitaminas C o E, o carotenos, que ayudan a proteger las células del daño diario".

Por su parte, una publicación del Instituto Nacional de Geriatría de México indica: "Las epicatequinas, presentes en alimentos como moras, cerezas, vino tinto, chocolate y té verde y negro, son excelentes antioxidantes y antiinflamatorios, por lo que se consideran terapias antienvejecimiento".

MasterChef México: 5 alimentos ricos en atioxidantes

Si estás buscando opciones fáciles de incorporar a tus comidas diarias, hay ingredientes que destacan por su alto contenido de antioxidantes y que vale la pena tener siempre en la despensa. Desde frutas hasta especias y bebidas, estos cinco alimentos pueden convertirse en grandes aliados para complementar una alimentación balanceada.

1. Arándanos: son una de las frutas con mayor concentración de antioxidantes, especialmente antocianinas, que ayudan a combatir el daño causado por los radicales libres. También aportan vitamina C y fibra. Si no consigues frescos, los congelados conservan la mayor parte de sus propiedades.

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Los arándanos son una de las frutas con mayor concentración de antioxidantes.|Canva

2. Nueces: contienen vitamina E, polifenoles y ácidos grasos omega-3, nutrientes que favorecen la salud cardiovascular y cerebral. Un pequeño puñado al día es suficiente para obtener sus beneficios.

3. Cúrcuma: esta especia debe su característico color amarillo a la curcumina, un potente antioxidante con propiedades antiinflamatorias. Para mejorar su absorción, se recomienda consumirla junto con una pizca de pimienta negra y alguna fuente de grasa saludable, como aceite de oliva.

4. Té verde: es rico en catequinas, antioxidantes que pueden ayudar a proteger las células del organismo. Tomarlo sin azúcar es la mejor opción para aprovechar todos sus beneficios.

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El té verde es rico en catequinas, antioxidantes que pueden ayudar a proteger las células del organismo.|Canva

5. Chocolate amargo (70% cacao o más): contiene flavonoides, compuestos antioxidantes relacionados con la salud cardiovascular. Lo ideal es elegir versiones con poco azúcar y consumirlo con moderación.

Es importante destacar que una alimentación rica en antioxidantes funciona mejor cuando se acompaña de una dieta variada que incluya frutas, verduras, legumbres, cereales integrales y grasas saludables, ya que ningún alimento por sí solo sustituye un patrón de alimentación equilibrado.

No te pierdas MasterChef 24/7 en Disney+ y de lunes a viernes en punto de las 8:30 pm y los domingos a las 8:00 a través de Azteca UNO.

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