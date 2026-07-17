La hora exacta para almorzar y evitar la fatiga, según expertos

La alimentación es uno de los ejes más importantes en la salud y en la vida diaria de las personas. Complementada con la actividad físicas y otros hábitos, forma parte de la base sólida de un organismo fortalecido y protegido ante ciertas enfermedades y afecciones.

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En este marco, no solo se debe tomar en cuenta el tipo de alimentos que consumimos, sino las porciones y los horarios en que nos alimentamos. Al respecto de esto último, profesionales de la salud advierten sobre el horario en que deberíamos almorzar para que la energía recibida de los alimentos no se agote al llegar la tarde.

¿Qué es la fatiga?

Cuando la energía se nos agota sentimos la sensación de cansancio y es lo que comúnmente se llama fatiga. Desde el Instituto Mayo Clinic remarcan que la fatiga reduce la energía, la capacidad de hacer actividades y la capacidad de concentrarse, mientras que la fatiga persistente afecta la calidad de vida y el estado mental.

#Energía #Insulina #Nutrición #Hábitos ♬ sonido original - Doctor La Rosa @dr.larosa 🍝 Esa fatiga después de comer no es cualquier cansancio. Si te pasa una vez, no hay problema. Pero cuando aparece seguido, especialmente después de comidas altas en carbohidratos como pasta, risotto o panificados, puede ser una señal de que tu cuerpo está manejando mal ese pico de glucosa. ☕ Por eso después de comer sentís menos energía, te cuesta concentrarte o necesitás un café para seguir funcionando. La buena noticia es que no necesitás resolver toda tu resistencia a la insulina para mejorar ese síntoma. 🚶 Una herramienta muy práctica es caminar 5 o 10 minutos después de comer. No hace falta hacer kilómetros: ese movimiento ayuda a regular el pico de glucosa y reduce la necesidad de liberar tanta insulina. Y si no podés salir a caminar, incluso un minuto de sentadillas sin peso puede ayudar a aplanar la curva. 💬 ¿Te pasa de sentir sueño o bajón de energía después de comer? #Glucosa

Un informe de la Sociedad Española de Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria (SEFAC) remarca que la fatiga se combate con un descanso adecuado, pero también con una alimentación con niveles óptimos de vitaminas, nutrientes y minerales, además de acoplarle técnicas de relajación y ejercicios regulares.

¿A qué hora hay que almorzar?

Más allá de lo señalado, y como se anticipó en el comienzo de este artículo, no solo debemos de prestar atención a lo que comemos sino a cuándo lo hacemos porque eso determina cuánto nos dura la energía que nos inyectan los alimentos. En este marco, la dietista Johannah Katz advierte sobre las consecuencias de retrasar demasiado el almuerzo y señala que, al hacerlo, “el almuerzo casi se convierte en una cena temprana, y muchas personas ya atravesaron exactamente la ventana en la que su cuerpo necesitaba combustible”.

Ante esto, y para evitar el clásico bajón de energía de la tarde, los especialistas en nutrición recomiendan que las personas con jornadas diurnas no posterguen el almuerzo más allá de las 14:00 o 15:00 horas. Esto se debe a que retrasar esta comida excesivamente provoca que el cuerpo funcione sin combustible durante la ventana de tiempo en la que biológicamente ya disminuye el estado de alerta, lo que acentúa la fatiga.

Por otro lado, precisan que almorzar demasiado temprano (como antes de las 11:00 horas) tampoco es aconsejable, ya que genera una brecha muy amplia antes de la cena, propiciando otra caída de energía a media tarde. Además, se debe tener en cuenta que un almuerzo óptimo debe combinar proteínas y fibra, nutrientes que ralentizan la digestión y mantienen estable la glucemia, ya que eso ayudará a evitar los picos de insulina y la posterior somnolencia.