Equipo de Roro se BURLA de Rivers tras vencerla en La Velada del Año; la mexicana estalla: “Qué cinismo”

"La Velada del Año VI" ha generado mucho debate en redes sociales, en especial por el enfrentamiento entre Roro y Rivers, ya que muchos han asegurado que la creadora de contenido española tenía una importante ventaja en la protección que usaba en el rostro, a diferencia de la careta que usaba su contrincante.

Parece que la polémica no acaba ahí, ya que se dio a conocer un video en el que el equipo de la influencer de España, tras vencerla, ante la situación, la mexicana estalla. Para que conozcas todo el chisme, te detallaremos todo lo que se sabe.

¿Quién ganó entre Rivers y Roro?

Rocío López Bueno, mejor conocida como Roro, fue la victoriosa durante "La Velada del Año", sin embargo, su triunfo ha sido cuestionado en las redes sociales, en especial por la protección que llevaba.

Y el pleito no acaba ahí, puesto que en redes se subió un video en el que el equipo de Roro cantaba lo siguiente: "¿Rivers dónde está el casco? ¿El casco dónde está?". Burla que solamente generó el enojo de la influencer mexicana, quien al instante no se quedó callada y dejó un fuerte mensaje en las redes sociales:

“Acabo de llegar a mi casa, me había mantenido muy al margen de toda la situación pero de verdad que cinismo. Nos vemos mañana en directo para platicarles absolutamente todo. Los quiero”

Claramente, la influencer se encuentra muy molesta, ya que previamente al encuentro en el ring, se encargó de resaltar la gran ventaja que tenía la otra creadora de contenido. Con lo que comentó, hay que estar atentos a sus redes, ya que aseguró que va a realizar fuertes declaraciones sobre lo sucedido y por las burlas realizadas por el equipo de la española.

¿Por qué Roro usó un casco especial?

A diferencia de otros encuentros realizados en "La Velada del Año", el casco de la influencer española llevaba recubrimientos especiales a nivel de la nariz, donde explicaba la española que era con la finalidad de proteger su nariz, ya que se había realizado una cirugía estética.

Sin embargo, ese cambio no fue notificado a Rivers ni a nadie de sus colegas hasta el momento del pesaje; aunque la mexicana aceptó el encuentro, constantemente detalló que era algo injusto.