Roberto Palazuelos en aprietos: grupo armado intentó asaltar su hotel de lujo y esto pasó

El hotel de Roberto Palazuelos en Tulum , Quintana Roo, sufrió un intento de asalto cuando un grupo armado ingresó al lugar y fue directamente contra uno de los empleados, a quien amenazaron para exigirle las llaves del inmueble. Sin embargo, la policía logró capturarlos y actualmente se encuentran detenidos.

De acuerdo con los primeros reportes, se trató de tres hombres y una mujer, quienes ahora están bajo la vigilancia de la Fiscalía General del Estado. Aunque lograron huir del lugar, las autoridades pudieron localizarlos gracias a las cámaras de videovigilancia.

Así es el hotel de Roberto Palazuelos.|(Instagram)

Roberto Palazuelos expresó su agradecimiento por el trabajo de las autoridades a través de un mensaje en redes sociales: “El grupo armado que entró al hotel Diamante K esta madrugada fue detenido. Gran trabajo de inteligencia de la Fiscalía de Quintana Roo”, escribió en X (antes Twitter). Más tarde, el actor y empresario mexicano agregó: “Felicito al equipo de inteligencia que logró esta rápida detención. Gran labor”.

Palazuelos reaccionó al asalto en su hotel.|(X)

Serán las autoridades las encargadas de determinar la sanción contra los responsables del intento de robo y la agresión a uno de los empleados, quien, según El Universal, resultó con lesiones leves.

¿Cómo se hizo rico y famoso Roberto Palazuelos?

Roberto Palazuelos participó en varias telenovelas mexicanas y alcanzó la fama como uno de los galanes más codiciados de su época. Con el paso del tiempo, el actor supo capitalizar sus ingresos e invertirlos en proyectos turísticos que hoy le generan importantes ganancias. Entre sus desarrollos más conocidos se encuentran hoteles en Tulum y Acapulco.

De acuerdo con declaraciones que hizo a La Saga, Palazuelos comenzó invirtiendo en cabañas que rentaba por 400 pesos la noche. Actualmente, algunas habitaciones en sus complejos alcanzan precios superiores a los mil dólares por noche.

Roberto Palazuelos era un galán de las telenovelas.|(Instagram @robertopalazuelosbadeaux)

Según El Universal, también es propietario de una isla privada en Cancún. El Financiero señala que cuenta con restaurantes y terrazas en distintas zonas de Quintana Roo, además de una marca de moda.

¿Cuál es la fortuna de Roberto Palazuelos?

La fortuna de Roberto Palazuelos asciende a alrededor de 12 millones de dólares, lo que equivale a poco más de 225 millones de pesos mexicanos, de acuerdo con datos del portal Celebrity Net Worth.