Este es el hotel de Roberto Palazuelos que suspendieron en Tulum: ¿cuánto cuesta hospedarse allí?

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) suspendió uno de los hoteles de Roberto Palazuelos en Tulum , lo que generó sorpresa en redes sociales, especialmente porque el caso habría implicado sobreprecios. Esto despertó la curiosidad de muchos sobre cuánto cuesta hospedarse en el lugar y qué ofrece realmente.

¿Cuánto cuesta quedarse en el hotel Diamante K?

El establecimiento Diamante K, propiedad de Palazuelos, tiene habitaciones dobles que alcanzan los 13 mil 860 pesos por noche, según autoridades federales.

(Instagram) Así es el hotel de Roberto Palazuelos.

En contraste, en la misma zona existen opciones similares que oscilan entre 2 mil y 4 mil 770 pesos en promedio. El hotel está ubicado en una zona exclusiva, muy cerca del Parque del Jaguar.

¿Qué dijo Roberto Palazuelos sobre la suspensión?

En entrevista para Venga la Alegría, Palazuelos explicó que la suspensión se debió a dos motivos:

El menú del restaurante no incluía las cantidades en mililitros.

Las camaristas dejaban sobres blancos para propinas, práctica que él asegura desconocer que era ilegal.

El actor también afirmó que la Profeco busca “colgarse de su fama”, pues —según él— fue el único famoso revisado durante una auditoría “generalizada”.

“Yo creo que allí hay una exageración”, comentó.

Sin embargo, en un comunicado oficial, la Profeco detalló que el hotel no exhibía tarifas, carecía de términos y condiciones, inducía al pago de propina, no entregaba comprobantes y no contaba con menú en español, entre otras irregularidades.

¿Cuál es la fortuna de Roberto Palazuelos?

El patrimonio de Roberto Palazuelos ronda los 12 millones de dólares (unos 226 millones de pesos), según el portal Celebrity Net Worth. Aunque el actor —conocido como “Diamante Negro”— evita hablar de su dinero, se especula que podría ser mayor debido a que posee varias cadenas de hoteles en destinos estratégicos como Bacalar, Holbox, Playa del Carmen y Tulum.

¿Por qué le dicen “Diamante Negro”?

El apodo de “Diamante Negro” a Palazuelos surgió gracias a Omar Chaparro, quien comenzó a llamarlo así por su piel bronceada y por el nombre de uno de sus hoteles, inspirado en una canción de Los Tigres del Norte.