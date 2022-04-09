Rocío Sánchez Azuara regresa a TV Azteca con “Acércate a Rocío”.

Con el objetivo de tener la mejor oferta de entretenimiento, TV Azteca anuncia el regreso de Rocío Sánchez Azuara, una de las conductoras favoritas del público y las familias mexicanas, para encabezar el talk show Acércate a Rocío.

Como productora general y conductora del programa, y en colaboración con Andrés Tovar, productor ejecutivo, además de un gran equipo de especialistas, Rocío Sánchez Azuara vuelve a la pantalla de Azteca UNO.

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Historias y y problemáticas comunes de las familias mexicanas serán abordadas para encontrar las mejores soluciones, por lo que no te puedes perder esta emisión que tendrá una duración de 90 minutos.

Acércate a Rocío es la evolución del Talk Show que busca sumar y encontrar siempre soluciones, muestra de ello, es que se han logrado innumerables desenlaces felices los cuales documentamos para que seamos testigos de las oportunidades que se brindan.

¿Cuándo se estrena Acércate a Rocío?

El regreso de Rocío Sánchez Azuara a la pantalla de Azteca UNO será el próximo lunes 25 de abril a las 6 p.m.

No olvides seguir la transmisión del talk show que revolucionará la televisión mexicana, sin duda, una apuesta única y llena de garantía para quienes siguen nuestra señal desde siempre.

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