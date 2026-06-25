Roxana Chávez anuncia la muerte de su nieto de 25 años: “Hay pérdidas que hunden el alma en un profundo dolor”

La industria del entretenimiento se encuentra conmovida y de luto luego de que Roxana Chávez, reconocida actriz, directora y productora teatral, compartiera la noticia del fallecimiento de su nieto Emiliano, mismo que tenía 25 años de edad. Fue a través de redes sociales que la querida artista compartió un video dando un mensaje conmovedor.

¿Qué mensaje compartió Roxana Chávez?

A través de su cuenta personal de instagram, Roxana Chávez compartió un video en el que habló del fallecimiento de su nieto Emiliano. La actriz explicó que lo hacía debido a que muchos fans le preguntaban por qué tenía un moño negro como foto de perfil por lo que quería aclarar por lo que estaba pasando; una pérdida familiar. La artista explicó que a ella siempre le gustaba hablar de lo bonito, pero en esta ocasión le tocó perder a una persona de su familia.

“Perdí a mi nieto Emiliano, un chavo espectacular de 25 años, trabajador, estudioso, buen hijo, hermano, nieto, lindo, de esos seres de luz que no deberían irse nunca” fueron algunas de las palabras de la actriz, misma que recalcó la importancia de abrazar a nuestros seres queridos porque nunca sabemos cuando será el último día en el que estemos con ellos. Por otro lado, Roxana mencionó que uno de los aspectos más reconfortantes fue que al funeral asistieron muchas personas, mismas que hablaron muy bien sobre la persona que fue su nieto, algo que fue muy emotivo. Hasta el momento se desconoce la causa que originó el fallecimiento del joven ya que la actriz no dió detalles además de que expresó que luego de la dolorosa pérdida no había tenido ánimos de postear nada en redes aunque había que hacer todo para combatir el sufrimiento.

¿Quién es Roxana Chávez?

Roxana Chávez es una de las figuras más destacadas en la industria del cine, teatro y televisión en México. Nació el 24 de febrero de 1957 y es originaria de la Ciudad de México. Su carrera ha destacado debido a que participó en diversos proyectos a lado de Mario Moreno “Cantinflas”. “Con quién duermes esta noche”, “Atrapados”, “Ansiedad asesina”, “No hay quinto malo”, “El barrendero”, “Pasaporte a la muerte”, “Matanza de judiciales” son solo algunas de las películas en las que ha participado. Actualmente la actriz realiza actividades de filantropía y cuenta con una fundación dedicada a niños que se encuentran en rehabilitación por algún daño neurológico cerebral.