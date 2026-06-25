Luis revela las celebridades de TV Azteca que quiere que asistan como invitados a MasterChef 24/7: “Me muero”

Aunque en los domingos de eliminación se viven altas dosis de drama, también en semanas recientes hemos sido testigos de la visita de talentos de TV Azteca que fungen como cocineros y comensales invitados, aspecto que ha despertado la imaginación de Luis, pues le compartió a algunos de sus compañeros las celebridades que quiere que asistan en próximas galas.

A unos minutos de comenzar a prepararse para la intensa batalla por equipos de esta noche, Luis compartió sus invitados de ensueño para los siguientes domingos de eliminación y empezó con la conductora de "Venga la Alegría", Kristal Silva, nombre que fue desconocido para Carmen; sin embargo, la cocinera le hizo saber al presentador de "Notibola" que a la celebridad que sí conoce es a Pedro Sola. No obstante, Luis mostró su descontento por una hipotética aparición del conductor de "Ventaneando", pues afirmó que si asistiera, "va a haber una rivalidad".

Luego de asegurar que se "moriría" si asistiera Kristal Silva, otro nombre que emocionó a Luis fue el de Pati Chapoy, pues afirmó que es "su ídola", que "empezó a ser chismosa por ella" y que comenzó a ver "Ventaneando" desde "chiquilla". Además, también recordó la participación en el programa de Daniel Bisogno, quien falleció el año pasado.

Cuando Julio le preguntó a Luis qué hacen en "Venga la Alegría", el cocinero le habló sobre el programa matutino y la edición del fin de semana, de la cual también esperó la visita de Jawy Méndez y es que dijo que "también está enamorada de él".

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Esta noche tendrá lugar la esperada batalla por equipos, los cuales estarán liderados por Daniela (equipo rojo) y Claudia (equipo azul); la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

Puedes votar por tu cocinero favorito en el siguiente enlace para que se convierta en el tercer capitán de la próxima batalla por equipos.

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