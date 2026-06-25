Cómo cuidar las manos cuando las lavas constantemente como en MasterChef 24/7

Estar en la línea de fuego de MasterChef 24/7 implica un esfuerzo de pies a cabeza, pero hay una parte del cuerpo que se lleva la peor parte y que casi nunca prestamos demasiada atención: las manos. Entre picar cebollas, limpiar carne y la regla de oro de lavarse las manos constantemente para mantener la higiene a tope, la piel termina sufriendo una resequedad de terror.

Si sientes que tus manos ya parecen lija de tanto tallar y lavar, el famoso blog Chicas Barras comparte la guía definitiva y súper realista para rescatar tu piel sin descuidar la limpieza en la cocina.

¿Cómo cuidar las manos si trabajas en una cocina como MasterChef 24/7?

Aquí te dejamos sus mejores tips para que los apliques en tu día a día:

1. El uso de guantes es un dilema. La recomendación de los expertos es clara: úsalos para armar tu producción, no durante el servicio. Además, ojo con el material que eliges. Los guantes de látex tradicionales traen un buen de talco por dentro, lo que va a terminar absorbiendo la humedad natural de tu piel y te la va a dejar acartonada. Por otro lado, los de nitrilo no tienen talco, pero hacen que tus manos transpiren, y ese sudor atrapado tampoco le hace nada bien a tu barrera cutánea. Úsalos solo el tiempo necesario.

2. El peor enemigo de tus manos no es solo el jabón, sino dejarlas húmedas. Intenta mantener tus manos secas la mayor parte del tiempo posible. Para lograrlo, la clave es la organización: llévate siempre al trabajo tus propios trapos bien limpios y secos. En cuanto termines de lavarte, sécate a conciencia; no te quedes con las manos chorreando mientras cocinas.

3. Sabemos que en el mundo de la gastronomía hay utensilios y cochambres que necesitan lavarse con agua caliente para quitarles la grasa. Está bien, se vale, pero sé muy cuidadoso con la temperatura del líquido. El agua muy caliente barre por completo con los aceites naturales que protegen tu piel, dejándola expuesta a grietas y dermatitis.