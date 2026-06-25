Carmen, Daniela y Michelle se quejan de esta actitud de Jazmín dentro de MasterChef 24/7

En MasterChef 24/7, donde el estrés por cocinar, los emplatados y el reloj domina cada minuto, los pequeños hábitos cotidianos fuera de las estaciones de cocina, pueden desatar una auténtica bomba de tiempo. Esta vez, Carmen, Daniela y Michelle decidieron romper el silencio y poner sobre la mesa una actitud de una de sus compañeras más queridas del reality.

A pesar de que el grupo coincide en que la participante en cuestión posee un ángel enorme y es considerada por la mayoría como la persona más dulce del Mundo MasterChef 24/7 , las dinámicas de limpieza siguen afectando la convivencia. Carmen expresó que Jazmín suele dejar los platos con restos de comida arrumbados en cualquier rincón de la casa, generando tensión en un ambiente donde la higiene debe predominar.

Carmen fue tajante al respecto, asegurando que el carisma de su compañera no la exenta de las responsabilidades comunes. Dejó en claro que ella no ha sido la única participante con la que Jazmín ha explotado y que de hecho, lejos del foro, la joven suele hablarle a sus miles de seguidores en redes sociales con una franqueza absoluta y un carácter firme, eso sí, siempre amable y con una sonrisa.

¿Quién es Jazmín de MasterChef 24/7?

Jhoana Jazmín Bernal Tapia, conocida en redes sociales como “Jazmín MDFKR” , es una famosa creadora de contenido originaria de Nayarit. Precisamente se dio a conocer en TikTok e Instagram gracias a sus múltiples videos de humor ácido, situaciones familiares y un estilo auténtico que le permitió construir una amplia comunidad digital.

Aunque muchos la identifican por su faceta como influencer, Jazmín también cuenta con preparación en gastronomía, con los cuales ha logrado integrarse a los negocios familiares.

En MasterChef 24/7, Jazmín ha buscado demostrar que sus habilidades van más allá de la creación de contenido digital, poniendo a prueba su sazón, creatividad y capacidad para trabajar bajo presión.

