Salma Hayek revela cómo fue que Donald Trump la cortejó e invitó a salir

En el marco del aniversario 20 de Donald Trump con su esposa Melania Trump, volvió a viralizarse la anécdota de Salma Hayek donde cuenta cómo fue que el hoy presidente de Estados Unidos la cortejó, pero sin recibir respuesta positiva de su parte.

Salma Hayek recuerda cuando Donald Trump la cortejó

Fue en 2016 cuando Salma recordó este momento en una entrevista mientras promocionaba la película ‘Beatriz at Dinner', donde precisamente una mujer era blanco de acoso por parte de un magnate de los negocios.

La mexicana contó que acudió a un evento con su entonces novio cuando comenzó a sentir frío, y al darse cuenta de ello, Donald Trump le puso su abrigo encima, fue cuando entre los tres comenzaron a platicar. Antes de finalizar la conversación, el magnate los invitó a visitar su hotel en Atlantic City, en Nueva Jersey, por lo que intercambiaron números para quedar de acuerdo; sin embargo, Salma reveló que su novio jamás recibió una sola llamada de él, mientras que ella sí tuvo comunicación con Trump, pero no la que esperaba.

No te pierdas: Lista de las acusaciones de Maribel Guardia contra Imelda Tuñón



Aunque intercambiaron números para una visita de la pareja a su hotel, lo cierto es que Trump únicamente se dedicó a invitarla a salir, y aunque ella le recordó que tenía novio, él le decía que no era suficiente para ella; por lo que Salma le dejó claro que aunque no tuviera novio, no saldría con él.

Donald Trump tomó venganza tras negativa de Salma Hayek

La mexicana imaginó que todo terminaría ahí, pero el magnate no se quedó con la manos cruzadas al recibir una negativa y tomó venganza, por lo que en un diario estadounidense salió una nota que mencionaba que Salma era ‘demasiado bajita’. En ese momento, Trump retomó contacto con la actriz, asegurando que era una grosería lo que el diario había escrito sobre ella, por lo que Salma imaginó que Trump buscaba un nuevo pretexto para que la mexicana aceptara salir con él, pero eso no ocurrió.

Te puede interesar: La trayectoria de Karla Sofía Gascón en TV Azteca