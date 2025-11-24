Conoce a Claudia Dassana la hermana del Maestro Shifu, el polémico streamer

Claudia Dassana Zendejas es la hermana menor de la actriz Samadhi y Adriano Zendejas, tiene aproximadamente unos 27 años. Su hermano Adriano también es conocido en redes sociales como el Maestro Shifu, un streamer que se dedica a documentar sus salidas nocturnas y sobre todo, a dar consejos de cómo “ligar”.

El Maestro Shifu es un polémico creador de contenido, quien cuenta con 1.9 millones de seguidores en Instagram, mientras que, Claudia Dassana 509 mil fanáticos en esta misma red social. Esta última se dedica a la creación de contenido, y además se especializa en realizar la colocación de pestañas y cejas. En los últimos meses, la relación de Adriano y “Nana”, se ha hecho más fuerte, y se les puede ver convivir y salir juntos a fiestas y rodadas, las cuales son convocadas por ambos.

¿Qué pasó en la convocatoria del Maestro Shifu en el Monumento a la Revolución?

De acuerdo con los primeros informes, cinco personas resultaron atropelladas durante una reunión que fue convocada por el streamer Adriano Zendejas, mejor conocido en redes sociales como Maestro Shifu, los hecho se dieron en el Monumento a la Revolución el pasado 23 de noviembre de 2025 en la CDMX.

En las redes sociales se pueden ver diversos videos donde en la tarde de la mencionada fecha, un conductor acelera su vehículo donde arrolló a varias personas. De acuerdo con el primer informe de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, por lo menos se habrían reportado un saldo total de 5 personas lesionadas, así como puestos ambulantes vandalizados y decenas de motocicletas aseguradas.

Conoce a Adriano Zendejas

Este creador de contenido tiene 29 años de edad, inició su aventura en el entretenimiento desde muy temprana edad en proyectos, específicamente en varias telenovelas. Otro dato es que, es el hermano de Samadhi Zendejas, con quien compartió escenario en un programa de baile, pero también ha participado en comerciales y reality show. Por otro lado, se ha vuelto muy popular entre los jóvenes, gracias a su capacidad para convocar eventos masivos, como el del Monumento a la Revolución, el cual dejó a 5 personas lesionadas.

