Samadhi Zendejas y Gabito Ballesteros hacen OFICIAL su noviazgo con íntimas y románticas FOTOS

En los últimos días ha habido el rumor de un nuevo romance que le ha dado la vuelta al país entero, pues todo apunta a que la actriz y modela Samadhi Zendejas estaría saliendo con el cantautor y productor de corridos tumbados conocido como Gabito Ballesteros y para sorpresa de muchos, todo parece indicar que van más allá.

Todo comenzó cuando se filtrara en redes un video en el que se mostraba a ambas celebridades besándose, lo que comenzó a causar revuelo dentro de sus seguidores y este miércoles, ambos habrían hecho pública su relación compartiendo unas fotos privadas dejando de lado todos los rumores y chismes.

Samadhi Zendejas y Gabito Ballesteros comparten fotos íntimas de la relación

Por la madrugada, Gabito compartió una fotografía de ambos compartiendo un tierno y apasionado momento, lo que comenzó a dar de qué hablar sobre la posibilidad de la relación con Samadhi y finalmente la actriz compartió una fotografía similar dejando ver el buen momento que pasan.

|Imagen tomada de la cuenta de Instagram de Gabito Ballesteros (@gabitoballesteros)

Justamente este día, Samadhi fue interceptada por varios medios en el aeropuerto y compartió sus primeras declaraciones sobre su nueva relación, donde señaló lo siguiente:

"Estoy muy contenta, es un gran ser humano. Estoy muy feliz e compartir con él y nada", donde además habló sobre

"Él es muy auténtico, muy increíble. Entonces no es difícil enamorarse de él", además de señalar que llevan ya mucho tiempo de conocerse con lo que pudimos ver que fue una relación que fueron construyendo poco a poco.

|Imagen tomada de la cuenta de Instagram de Samadhi Zendejas (@zamadhiza)

¿Cuánto tiempo llevan Samadhi Zendejas y Gabito Ballesteros?

Aunque ha sido hasta mediados de 2026 que ambas figuras han confirmado el noviazgo, los rumores y especulaciones que los ligaban comenzaron desde el año 2024 luego de que se les viera juntos en eventos públicos en Nueva York, lo que dejaba ver un poco de lo que podrían ser los primeros momentos de la relación.

Si bien, ambos no han confirmado cuánto tiempo ha sido oficial la relación, aunque tras las palabras de la actriz, podría ser más de algunos meses.

