5 mejores protectores solares para mujeres mayores de 40

Cuando se pasa la barrera de los 40 años, la piel ya no es la misma debido a que comienza a perder colágeno, produce menos aceites y no puede retener la misma cantidad de agua. Ante esto es que la piel se reseca, se tiene mayor sensibilidad y una expresión más marcada.

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Ante esto es que el protector solar juega un rol fundamental porque protege de la radiación solar, mantiene la piel hidratada y previene el envejecimiento prematuro. Se recomienda utilizar fórmulas con FPS de 50 o más.

¿Cuáles son los mejores protectores solares?

Los protectores solares recomendados deben tener ácido hialurónico, glicerina, ceramidas y niacinamidas. Hay productos que incluyen antioxidantes para combatir el daño. Entre los que se destacan tenemos:

Loción Hidratante de Rostro SPF50 de Cerave

Esta loción contiene niacinamida, vitamina E y ceramidas que restauran la barrera cutánea mientras protege del sol.

Ultra Sérum Solar Hidratante SPF50+ de Avène

Tenemos una fórmula con una acción frente a las radiaciones UV y la luz azul HEV que se refuerza con pantenol y un complejo antioxidante.

El protector solar cuidará tu piel como no tienes idea.|(ESPECIAL/Canva)

Ultra Sheer Fluido Invisible Hidratante SFP50 de Neutrogena

Una gran opción para cubrirte de las radiaciones y la contaminación. El producto aporta una profunda hidratación mientras refuerza la función barrera (con glicerina, pantenol y proceramidas) y ofrece beneficios antioxidantes (gracias a la niacinamida y las vitaminas C y E).

Facial Mist de Isdin

Este tiene una presentación en formato bruma que te cuida de las radiaciones UVA, UVB y luz azul mientras aporta un efecto radiante, fija el maquillaje y genera una sensación refrescante, muy buscada en estos cutis.

UV Solutions Hydrating Sunscreen SPF 50 de Clinique

Por último, tenemos este protector solar que protege con una combinación de filtros enriquecida con ingredientes como el ácido hialurónico (hidrata y potencia un efecto repulpante) y antioxidantes.

