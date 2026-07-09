7 tips para que tu maquillaje sobreviva a las altas temperaturas

El maquillaje es una gran herramienta, pero puede verse perjudicado con las altas temperaturas. La humedad y el sudor puede ocasionar que se corra la base o el delineador como así también que el correcto se acumule en las líneas de expresión.

Ante esta situación es que se debe preparar bien la piel, utilizar cosméticos especiales y llevar a cabo trucos interesantes. Ante esto es que te vamos a contar los mejores tips para que tu maquillaje sobreviva.

¿Cómo salvar tu maquillaje esta temporada?

Piel bien preparada

Que la piel esté bien preparada es lo principal para que el maquillaje dure más. Debes tenerla limpia, hidratada y equilibrada para que la base se pueda adherir mejor y permanezca uniforme durante más tiempo. Un dato a tener en cuenta es que si tienes la piel grasa debes usar crema hidratante igual ya que si no lo haces se producirá más sebo.

Debes limpiar el rostro con un producto suave, colocar un sérum ligero y una crema hidratante. Espera unos minutos y luego comienza con el maquillaje.

Protector solar

El siguiente paso es sumamente importante en cualquier rutina ya que debes aplicar el protector solar para el cuidado de la piel. Hay productos que ya vienen con acabados invisibles, efecto mate o textura tipo gel que funcionan perfectamente como base para el maquillaje. Elegir una fórmula adecuada para tu tipo de piel. Deja que se absorba por completo antes de continuar.

El primer hace la diferencia

Es un gran aliado en esta época, pero no es indispensable. El primer crea una superficie más uniforme y controla el exceso de brillo como así también minimiza la apariencia de los poros.

Si tienes la piel grasa debes usar uno con acabado mate en la zona T y las de piel seca pueden elegir versiones hidratantes. Utiliza moderadamente.

Menos base, mejores resultados

Se recomienda bases de cobertura media, los skin tints o las cremas con color ya que permiten que la piel respire, dejando un acabado mucho más natural. Si tienes imperfecciones que necesitan más cobertura debes utilizar corrector donde sea necesario.

Productos de larga duración

Otra cuestión a tener en cuenta es utilizar fórmulas diseñadas específicamente para resistir el calor y la humedad. Las máscaras de pestañas deben ser resistentes al agua, los delineadores de larga duración y los productos en crema o líquidos dan mayor fijación que algunas versiones tradicionales en polvo.

Sellar maquillaje

El sellado ayuda a que el maquillaje dure más, puedes aplicar polvos translúcidos aplicados únicamente en las zonas donde aparece más brillo, como la frente, la nariz y el mentón.

Retocar sin añadir más producto

Por último, si vas a retocar el maquillaje utiliza papeles absorbentes o un pañuelo para retirar el exceso de sebo. Una vez que la piel vuelve a estar limpia, basta con aplicar una pequeña cantidad de polvo únicamente donde sea necesario.