San Valentín: Los 5 matrimonios de celebridades más estables del espectáculo en México

Aunque el medio artístico da la impresión de ser demasiado volátil y una relación dentro de este ambiente parece muy difícil de mantener con los años, hay parejas de famosos que son estables a lo largo de décadas. Ahora que estamos muy cerca del 14 de febrero , recordamos algunos de los matrimonios más estables del espectáculo en México.

Los matrimonios de famosos más estables y duraderos en México

|Crédito: Mezcalent

1. Pepe Aguilar y Aneliz Álvarez Alcalá

Esta pareja se casó en 1997 y han permanecido juntos desde entonces, en una de las familias más famosas del regional mexicano. Juntos tienen 3 hijos: Aneliz, Leonardo y Ángela . Los dos menores han formado una carrera en la música, al igual que su padre y abuelos.

Antes de su matrimonio con Aneliz, Pepe Aguilar tuvo a su hijo Emiliano con la cantante Carmen Treviño, con quien también estuvo casado.

2. Biby Gaytán y Eduardo Capetillo

Más de 33 años han pasado desde que estos intérpretes unieron sus vidas en matrimonio, y permanecen juntos. Biby Gaytán y Eduardo Capetillo tienen 5 hijos: Eduardo (31 años), Ana Paula (29 años), Alejandra (26 años) y los mellizos Manuel y Daniel (11 años).

3. Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo

Desde que contrajeron matrimonio en 2012, la pareja entre Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo ha sido estable y sólida. Su relación comenzó más de un lustro antes de la boda. Juntos tienen a una hija, Aitana, quien ya cumplió 11 años.

Eugenio tiene otros 3 hijos de relaciones anteriores: Aislinn, Vadhir y y José Eduardo.

4. Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez

Esta pareja coincidió en una telenovela, inició su relación en 2008 y se casó en 2011. Desde entonces han demostrado ser un matrimonio sólido y frecuentemente tienen apariciones públicas. Juntos tienen dos mellizos, Máxima y León, de 10 años.

Antes de casarse con Elizabeth Álvarez, Jorge Salinas tuvo 4 hijos de relaciones anteriores: Gabriella (con Adriana Cataño), Jorge y Santiago (con Fátima Boggio), y Valentina (con Andrea Noli).

5. Eduardo Santamarina y Mayrín Villanueva

Estos actores se casaron durante las grabaciones de una telenovela en 2007 y se casaron en 2009, por lo que ya cumplieron 16 años de matrimonio. En común tienen una hija, de nombre Julia, quien tiene 5 años.

Antes de esta relación, Eduardo Santamarina e Itatí Cantoral estuvieron casados y tuvieron a los gemelos Roberto y José Eduardo. Mayrín Villanueva y el actor Jorge Poza tienen dos hijos en común, Romina y Sebastián.

