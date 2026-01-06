Se burlan de Alessandra Rosaldo por tomarse foto con celebridad. “Se ve súper contento”

Eugenio Derbez ya no es una presencia inusual en las grandes ceremonias de Hollywood, y el inicio de la temporada de premios más reciente no fue la excepción. Él asistió a los Critics' Choice Awards con su esposa, Alessandra Rosaldo, y juntos cumplieron algo que todos haríamos en su lugar: pedirle foto a sus celebridades favoritas. Sin embargo, en Instagram están surgiendo comentarios sarcásticos y burlas por una foto de la cantante con Michael B. Jordan.

Critican a Alessandra Rosaldo por su foto con Michael B. Jordan

|Crédito: Instagram. @ederbez

Eugenio Derbez hizo una publicación en Instagram donde él y Alessandra Rosaldo posan en diferentes fotos junto a 3 celebridades: él con Benicio del Toro y Kristen Bell, mientras ella sale junto a Michael B. Jordan.

En algunos de los comentarios han surgido burlas por la expresión del actor protagonista de "Sinners"; aunque accedió a tomarse una foto con Alessandra Rosaldo, su expresión facial se mantiene neutral mientras ella sonríe emocionada.

"Michael se ve súper contento", escribió Alex Montiel, creador de contenido detrás de "El Escorpión Dorado". "Yo que ella no hubiera subido la foto, se ve más amargado que nada", le respondieron a ese mismo comentario.