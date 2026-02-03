14 diseños de uñas acuarela, cortas y largas, para 14 de febrero; no son obvias, pero tendrás el manicure más romántico en San Valentín

Cuando pensamos en manicure para San Valentín, lo más común es que lleguen a nuestra mente dibujos de corazones. Si ya te cansaste de esa idea, tenemos una alternativa que te va a encantar: uñas acuarela para 14 de febrero, tanto para uñas cortas como largas. Este efecto es naturalmente romántico y súper girly, por lo que probablemente es exacto lo que buscas para tu cita. Checa las siguientes propuestas y guarda tus favoritas para tu próximo manicure .

14 diseños de uñas acuarela para 14 de febrero

1. Uñas abstractas para San Valentín

Comenzamos nuestra lista con un diseño completamente abstracto, pero que conserva las tonalidades típicas que asociamos con el Día del Amor y la Amistad . Como sucede con la pintura en acuarela, los colores parecen mezclarse y difuminarse entre sí.

2. Con flores pequeñas

Los motivos florales son una pieza casi esencial de las uñas acuarela, porque los colores de este efecto suelen remitirnos a las estaciones más cálidas del año. Si ya esperas con ansia la primavera, es buena idea plasmarlo en tus manos.

3. Uñas en tonos pastel para 14 de febrero

|Crédito: Instagram. @nailed.pierced.linkedbyskyler

Hay algo muy romántico y tierno en los tonos pasteles , lo cual se conserva si le añades el efecto acuarela. Una clave para que se vea más bonito es usar colores que se mezclen muy bien entre sí, como el rosa y amarillo.

4. Uñas acuarela con brillo

En el manicure muchas veces se trata de romper las reglas. Aunque el efecto acuarela es una técnica muy libre y al natural, no hay razón para no darle un acabado con brillitos.

5. Manicure ecléctico para San Valentín

Si de verdad ya quieres que llegue la primavera y te mueres por sentirte como de vacaciones, checa este diseño romántico y despreocupado que parece retratar un día en la playa .

6. Inspiradas en un picnic

|Crédito: Instagram. @madnails.ut

Si tuviéramos que elegir el manicure perfecto para un romántico día de picnic, aquí está nuestra respuesta. Este diseño de uñas acuarela reúne un patrón de cuadros, un listón y diversos dibujos de frutas en miniatura.

7. Uñas acuarela con dorado

Esta idea tiene un look casi etéreo, entre el efecto acuarela traslúcido y el sutil brillo dorado en hojuelas metálicas.

8. Con tulipanes

También puedes recurrir a un diseño más discreto que lo mismo pueda utilizarse en una cita romántica de 14 de febrero como en la oficina. Mira esta idea, de un fondo aperlado con sencillos diseños de tulipanes en acuarela.

9. En combinación con uñas francesas

|Crédito: Instagram. @nails.by.leinani

Aquí tenemos de nuevo la idea de las flores y frutitas, pero solamente en algunas uñas; en el resto, hay puntas francesas en color rosa.

10. Con fondo milky

Una excelente manera de agregar un toque extra de elegancia a tus uñas acuarela, es un fondo blanco con efecto milky. Casi parecen una obra de arte.

11. Uñas minimalistas para 14 de febrero

Este es otro ejemplo de minimalismo aplicado con manicure acuarela. La flor aparece solamente en una de las uñas, mientras el resto permanece en un tono nude cercano al rosa.

12. Con dibujos de cerezos

Los cerezos son una de las flores que mejor se lleva con el efecto acuarela, y aquí tienes una muestra. Es eternamente romántico y hasta poético.

13. En lila

Para variarle un poco al rosa, tenemos un diseño en fondo blanco con flores lila en acuarela. Sigue siendo romántico, pero el aspecto cambia casi por completo.

14. Uñas acuarela en rojo

Finalizamos nuestra lista de uñas para 14 de febrero con un diseño muy elegante. La mayoría de las uñas tiene un rojo cálido y sobrio, mientras una tiene un fondo blanco con una serie de flores rojas en acuarela; incluso se añadieron brillos, sin que luzca saturado.