Sandra Echeverría denuncia fraude millonario del que fue víctima; “Hemos sufrido el quebranto de nuestro patrimonio”

Este jueves 26 de febrero la destacada actriz, cantante y productora mexicana Sandra Echeverría compartió un video en sus redes sociales en el que dijo que desafortunadamente fue víctima de un fraude. Esto es toda la información que hay del caso.

¿De qué fraude fue víctima Sandra Echeverría?

En un video compartido en redes sociales, la actriz expresó que ella y mil personas más fueron víctimas de un fraude. "Hemos sufrido el quebranto de nuestro patrimonio"; fueron palabras de Sandra. Expresó que dicho patrimonio había sido el fruto de mucho trabajo.

En el mensaje que compartió expuso de forma pública a la empresa “metaxchange”, misma que lleva más de 18 meses sin pagar y han retenido el dinero que las personas que confiaron en ella le entregaron.

Por otra parte, la actriz dijo que dicha empresa ha engañado a más de mil clientes y ha recibido más de dos mil millones de pesos por parte de ellos. Expresó que ya se han hecho más de doscientas denuncias en contra de los representantes legales de la empresa. Dijo que dos personas ya han sido detenidas (Patrick N y Mariana N), pero otra se encuentra prófuga de la justicia (Nazareth N).

“Nosotros continuaremos el proceso legal y judicial conforme a derechos, aportando las pruebas que consideramos idóneas, como ya lo hemos hecho anteriormente” fueron palabras de la actriz ante la complicada situación que enfrenta.

¿Qué figuras públicas mostraron apoyo ante la situación de Sandra Echeverría?

La actriz ha recibido muchas palabras de apoyo por parte de sus colegas como Cynthia Urias, Monica Huarte, Arath De La Torre, Ferdinando Valencia, Ivan Amozurrutia, entre otros. Por su parte, su esposo el actor Leonardo de Lozanne, también compartió el video de Sandra. Ambos buscan justicia ante el caso, mismo que desafortunadamente se suma a una lista innumerable de fraudes que ocurren en el país.

¿Quién es Sandra Echeverría?

Es una de las actrices mexicanas más reconocidas en el mundo de la actuación. Destacó por haber debutado en la telenovela “Súbete a mi moto” de TV Azteca en 2002, en dónde compartió pantalla a lado de actores como Mark Tacher, Vanessa Acosta, Misael Browarnik Beiguel, Jorge Luis Pila y Bárbara Mori. Ha debutado también en la música pues cuenta con canciones como “¿Por qué te vas?" junto a Nabález en donde ha dejado claro el gran talento musical que tiene.