Santa Fe Klan estrena romance: ¿Quién es la novia boxeadora del rapero que conquistó su corazón?

En las últimas horas las redes sociales se han paralizado luego de que el rapero Santa Fe Klan compartiera la noticia de que está en una relación sentimental, ya que compartió en su cuenta de Instagram una fotografía con Camila Zamorano y un gran arreglo de flores, esta publicación indicaría que el cantante mexicano se encuentra en un nueva etapa en su vida sentimental.

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Hasta el momento se sabe que la joven quien es conocida como “La Magnífica” es una boxeadora profesional de Hermosillo, Sonora, quien ha destacado por ser campeona mundial, y aunque tiene una carrera profesional en este deporte, en los últimos días su nombre comenzó a ganar titulares luego de que se especulara su cercanía con el músico y que hasta hoy se confirmó.

¿Quién es Camila Zamorano, novia de Santa Fe Klan?

De acuerdo con medios, Camila Zamorano es una joven promesa del boxeo mexicano que ha destacado por su disciplina, victorias y logros arriba del ring. Sin pasar los 20 años, Camila ha conseguido importantes títulos dentro del Consejo Mundial del Boxeo, debido a estos éxitos, Zamorano se ha convertido en una de las campeonas más jóvenes en su categoría.

¿Cómo ha sido la vida sentimental de Santa Fe Klan?

Previo a revelarse que Santa Fe Klan mantiene una relación con la boxeadora Camila Zamorano, el músico mantuvo una relación con Maya Nazor, de esta unión procrearon a su hijo Luka, pese a que todo indicaría que el amor los mantenía juntos se ha revelado que su historia estuvo marcada por altibajos, separaciones y declaraciones públicas que constantemente los mantuvieron en el centro de la conversación.

Tras darse a conocer la separación de Santa Fe y Nazor, el cantante habría expresado que deseaba reconciliarse con la madre de su hijo, sin embargo, el reciente romance en Zamorano confirma que ha decidido seguir adelante y no mirar al pasado.