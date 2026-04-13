Laura Flores sale en unas fotos que están dando de qué hablar en redes sociales

En meses pasados el nombre de Laura Flores fue muy mencionado por la relación que sostuvo con Lalo Salazar. Ambas son figuras mediáticas que se desenvuelven en distintos espacios, por ello causó revuelo ese pequeño amorío. Sin embargo, ahora que la actriz y cantante regresó a la soltería, se hicieron virales unas imágenes de su cuerpo. Esto es lo que se sabe.

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¿Por qué la gente está hablando de estas fotos de Laura Flores?

En una de las distintas publicaciones que Laura Flores hizo en su Instagram, destacó una donde presumió la pose de ella al desnudo, cubriéndose sus pechos. Justamente en la descripción, preguntaba a sus seguidores si la postal era ella realmente o si la imagen se forjó gracias a la Inteligencia Artificial.

Tras unas horas de diferencia, la cantante aclaró que esa era una foto que hizo en el 2018. Y además subió un video donde presumía su abdomen marcado a sus 62 años. En ese sentido, el motivo de sus publicaciones fue animar a la gente a cuidarse, pues la disciplina es clave para tener una buena salud y al mismo tiempo… un buen estado físico.

Esto le dijo a sus seguidores en Insta: “Después de mi segundo parto en 2006, me hice la lipectomia… Y se requiere de mucha disciplina para mantener el beneficio de una cirugía estética, tú tambien puedes! Yo quiero estar siempre ágil, activa, útil y nunca ser una carga para nadie. No hay edad límite para sentirse bella y segura con tu figura! Si estamos vivos hagamos lo que nos hace felices!”.

¿Laura Flores ya tiene nueva pareja?

La respuesta inmediata es un no rotundo. Ella misma ha dicho en sus últimas intervenciones con la prensa que no tiene pareja y que no le interesa tenerla. Justamente lo más mediático alrededor de dicho asunto fueron unos comentarios donde “chuleó” a Yahir. Indicó que no quiere nada con nadie, a menos que sea alguien como el cantante. Aunque evidentemente lo hizo de broma, muchos indicaron que ya estaba coqueteando con el hombre de 47 años. Sin embargo, no hay indicios de un nuevo amor para la actriz y cantante.