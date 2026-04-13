Muere famoso payaso mexicano, a los 40 años de edad; se había iniciado una campaña de recaudación en su honor

A través de redes sociales se confirmó este 12 de abril la muerte del payaso Fusilín, quien también era músico y había ganado notoriedad en el sur de Tamaulipas y en los estados colindantes. Días atrás se había informado sobre una crisis de salud que atravesaba e incluso se había recaudado dinero para apoyar su tratamiento.

"Hoy nos duele el corazón al despedir a nuestro hermano", dice una publicación en la página oficial de la agrupación Los Guajolotes de la Sierra. "Payaso de vocación, pero sobre todo amigo, hermano, padre y esposo, deja un vacío imposible de llenar y un legado lleno de alegría, risas y momentos que vivirán siempre en nosotros".

En redes sociales no se especificó cuál era el problema de salud que enfrentaba, pero se hizo una campaña de recaudación para apoyarlo. Animadores y payasos originarios de Tamaulipas habían realizado un evento en beneficio de Fusilín el sábado 11 de abril.

La esposa del payaso también había publicado en redes, agradeciendo el apoyo de sus seguidores y pidiendo oraciones. "Yo sé que es muy fuerte y si ya una vez lo tuve en casa, esta no será la excepción", escribió días antes del fallecimiento.

Quién era el payaso Fusilín, fallecido el 12 de abril

Fusilín era integrante de un grupo llamado Los Guajolotes de la Sierra, originario de Altamira, Tamaulipas. Su nombre completo era Adair Jabib Almazan Compeán. Al momento de su muerte rondaba los 40 años de edad.

Se había convertido en una figura pública local tras aparecer regularmente en televisión y presentarse en diversos eventos dentro de su estado y en otras entidades, entre ellos fiestas infantiles que acumulaban vistas en redes sociales.

La agrupación se ha vuelto viral en otras ocasiones, no solo gracias al carisma de sus integrantes, como Fusilín. El payaso conocido como "Pac-Man", su compañero, es conocido por la labor de bombero que alterna con sus shows.

La última publicación de Los Guajolotes de la Sierra antes de hablar sobre el estado delicado de salud de Fusilín se hizo en Semana Santa, tras un show en Hidalgo.

