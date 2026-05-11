6 pasteles de “Bluey” para celebrar la fiesta de cumpleaños perfecta; estas ideas se ven hermosas y deliciosas

En los últimos años "Bluey", "Bingo", "Bandit" y "Chilli" se han consolidado como personajes profundamente amados por los niños y con un lugar especial en el corazón de los padres, gracias a sus entrañables historias y lecciones de vida. Si tienes un hijo o sobrino que es fan de esta icónica serie, a continuación te compartimos algunas ideas de pasteles de "Bluey" para su próxima fiesta de cumpleaños.

6 ideas de pasteles de "Bluey" para la fiesta de cumpleaños perfecta

1. Pastel de un piso, con toppers

Una de las maneras más sencillas para decorar un pastel con personajes como "Bluey" y su familia, es colocándole toppers; este tipo de accesorios decorativos se pueden comprar en línea, en plataformas como Amazon o Mercado Libre, y agregar al pastel que vayas a comprar o preparar.

Este pastel, por ejemplo, está decorado con un par de toppers de "Bluey" y otros dos personalizados.

2. Con decoraciones comestibles

Otra idea que vale la pena considerar es decorar tu pastel de cumpleaños de "Bluey" con una imagen impresa en oblea o en papel comestible. Este tipo de decoraciones se pueden mandar a hacer o comprar en línea.

3. Con variedad de personajes

Nos encantó cómo la superficie amplia de este pastel de un piso permite colocar toppers de variedad de personajes. Por cierto, también tú mismo puedes crear los toppers: en plataformas como Pinterest encuentras plantillas para descargar e imprimir, las cuales es fácil sostener en el pastel con palitos de paleta.

4. Pastel de "Bluey" hecho con fondant

El fondant sigue siendo una de las decoraciones más maleables y versátiles. Con algunas formas básicas moldeadas con fondant sobre una base de un piso, es posible crear la carita de "Bluey".

5. Silueta completa

Para quienes desean llevar su creatividad a otro nivel, ¿qué tal moldear el pastel con la silueta completa del personaje infantil? En pastelerías especializadas puedes encomendar tareas como la del ejemplo.

6. Con toppers de arcoíris

La decoración de "Bluey" no necesariamente va ligada a un solo color en la superficie del pastel ni un solo concepto. Por ejemplo, aquí se integraron de manera muy creativa algunos toppers con forma de arcoíris, además de esferas de colores; la base del pastel tiene tono durazno, no el clásico azul.