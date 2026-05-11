Cómo lavar las sábanas para que no se arruinen y te duren mucho más tiempo

Para evitar que se arruinen y lograr que duren mucho más tiempo, los expertos recomiendan lavar las sábanas con agua templada, usar detergente suave, no sobrecargar la lavadora y secarlas correctamente. Estos cuidados ayudan a proteger las fibras, conservar los colores y mantener la textura suave del tejido lavado tras lavado.

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Aunque muchas personas piensan que cualquier programa de lavado sirve para este tipo de ropa de cama, especialistas en textiles aseguran que elegir mal la temperatura, el centrifugado o los productos puede acelerar el deterioro de las telas. Materiales como el algodón, el lino o la microfibra requieren ciertos cuidados específicos para mantenerse en buen estado.

Fabricantes textiles como The Company Store, junto con el Good Housekeeping Institute, coinciden en que pequeños cambios en la rutina de lavado de las sábanas pueden marcar una gran diferencia en la duración de estos tejidos. Esta es la manera de adecuada de ejecutar su limpieza.

¿Cuál es la mejor forma de lavar las sábanas para cuidar los tejidos?

El primer paso es prestar atención al tipo de tela y seguir siempre las indicaciones de la etiqueta.



Usa agua templada o fría: las altas temperaturas desgastan las fibras más rápido. El agua demasiado caliente puede debilitar tejidos como el algodón y hacer que las sábanas pierdan suavidad o encojan con el tiempo.

las altas temperaturas desgastan las fibras más rápido. El agua demasiado caliente puede debilitar tejidos como el algodón y hacer que las sábanas pierdan suavidad o encojan con el tiempo. No sobrecargues la lavadora: las telas necesitan espacio para limpiarse correctamente. Cuando el tambor está demasiado lleno, el detergente no se distribuye bien, las sábanas se enredan más y el roce entre tejidos aumenta el desgaste.

las telas necesitan espacio para limpiarse correctamente. Cuando el tambor está demasiado lleno, el detergente no se distribuye bien, las sábanas se enredan más y el roce entre tejidos aumenta el desgaste. Elige detergentes suaves: los productos agresivos deterioran los tejidos delicados. Los especialistas recomiendan evitar el exceso de blanqueadores o suavizantes fuertes.

los productos agresivos deterioran los tejidos delicados. Los especialistas recomiendan evitar el exceso de blanqueadores o suavizantes fuertes. Lava las sábanas por separado: mezclar con prendas pesadas puede dañarlas. Toallas, jeans o ropa con cierres generan más fricción durante el lavado.

¿Cómo secar y conservar las sábanas para que duren más tiempo?

El secado también influye directamente en la vida útil de la ropa de cama.



Evita temperaturas extremas en la secadora: el calor excesivo puede endurecer y debilitar las fibras. Los programas suaves o de baja temperatura son los más recomendados.

el calor excesivo puede endurecer y debilitar las fibras. Los programas suaves o de baja temperatura son los más recomendados. Seca al aire cuando sea posible: ayuda a conservar la elasticidad y frescura del tejido. Además, la ventilación natural puede reducir olores y mantener mejor la textura.

ayuda a conservar la elasticidad y frescura del tejido. Además, la ventilación natural puede reducir olores y mantener mejor la textura. Guárdalas completamente secas: la humedad favorece malos olores y hongos.

la humedad favorece malos olores y hongos. Rota los juegos de sábanas: alternar su uso reduce el desgaste continuo del mismo juego.

¿Cada cuánto conviene lavar las sábanas?

Especialistas en higiene doméstica y textiles recomiendan lavar las sábanas:

1 vez por semana en épocas de calor

en épocas de calor Cada 7 a 10 días en temporadas más frescas

Según el Good Housekeeping Institute, el lavado frecuente elimina restos de sudor, células muertas y ácaros. Esto ayuda al cuidado del tejido, pero también a mantener un entorno más higiénico para dormir.