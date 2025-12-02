Se confirmó una infidelidad a mitad de concierto de Grupo Firme; esta es la historia

La vida privada en tiempos de las redes sociales en ocasiones no se puede concretar. Si alguien está pensando escaparse de su pareja y concretar el encuentro con otras personas en un concierto, hay diversos testimonios para que eso no se concrete. Ante dicha situación, Grupo Firme reveló a un nuevo infiel a mitad de su presentación en Chiapas y esta es la historia.

¿Qué pasó a mitad del concierto de Grupo Firme?

Hoy no existen presentaciones musicales donde los dispositivos móviles no tengan el protagonismo. Es prácticamente imposible que los individuos no saquen sus teléfonos, siquiera para grabar una canción. Ante eso, resulta bastante arriesgado para los infieles presentarse en estos espacios con la intención de seguir con su aventura amorosa.

Pero aún así, muchos infieles siguen acudiendo a estos eventos con la intención de pasar un rato con la o el amante. Y así lo comentó una usuaria, que llegó al perfil de un fanático que grabó varias porciones del concierto. Justo en la barra de comentarios se ve cómo la usuaria Jen dijo que gracias a esos videos de Jonathan Bernard, se dieron cuenta que su prima andaba con el esposo de su hermana.

Así, sin ningún tipo de explicación a profundidad, la usuaria dejó la información a la mitad. Por ello, muchos están realmente ansiosos por conocer en qué terminó dicha historia, pues llegó con total seguridad a acusar a quien sería su cuñado y a su prima… que concretarían a la pareja de infieles.

¿Se ve una pareja en el video del fanático de Grupo Firme?

Sería aventurado decir que se tiene completamente identificados a los autores de la aventura amorosa, sin embargo al fondo, justo detrás de Eduin Caz, se percibe un par de personas. A un hombre que simplemente disfruta del evento sentado, viendo el espectáculo… y una mujer que grita y graba cada movimiento del vocalista de la agrupación.

Incluso, algunos de los que le pidieron historia a la mencionada Jen, dijeron que la usuaria REINAVENENOSA también ya habló de dicha historia. Pero por ahora, la gente tiene que esperar con paciencia información de lo que sería un trágico amor para la hermana de esta usuaria.