Reprueba a sus alumnos por hacerle broma para TikTok. (VIDEO)

Una profesora y usuaria de TikTok se viralizó en las redes sociales por reprobar a todos sus alumnos después de jugarle una broma.

Todo comenzó cuando la maestra pidió a sus alumnos tomarse una foto grupal para tener un bonito recuerdo, pero la imagen terminó generando polémica.

A simple vista parece una fotografía grupal común y corriente, donde todo el alumnado posa sonriente en el salón de clases.

Algunos de los estudiantes publicaron la foto en TikTok, asegurando que realizaron señas obscenas a la cámara para jugarle una broma a su maestra.

“La maestra pensando que por fin tiene una foto bonita de todo el grupo”, se lee una frase en una publicación de TikTok.

Los internautas miraron detenidamente la fotografía y notaron que cada uno de los alumnos realizó una seña obscena con sus manos.

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Maestra reprueba a sus alumnos por jugarle una broma

La maestra, quien en TikTok aparece como @nissa.cod, pidió 500 ‘Me Gusta’ para reprobar a sus alumnos. La petición de la profesora recibió el número de ‘Likes’ solicitado y ella decidió “vengarse” de los jóvenes.

A través de su cuenta oficial de TikTok, la maestra compartió capturas de pantalla y mostró los mensajes donde reprobó a todos sus alumnos.

“Solo para recordarles que reprobaron”, se lee en una conversación de WhatsApp de la docente con el alumnado.

Todos los jóvenes intentaron disculparse con la maestra, asegurando que fue una broma y que no merecían ser reprobados.

“Solo era una pequeña broma”, escribieron los alumnos en la cuenta de TikTok de su profesora.

La broma de las señas obscenas se viralizó en las redes sociales, generando todo tipo de reacciones entre los internautas.

Algunas personas expresaron que la maestra actuó un poco exagerada y que pudo resolver las cosas sin reprobar a todo el salón de clases.

Otros internautas aplaudieron la decisión de la maestra, argumentando que los jóvenes actuaron con falta de respeto.

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