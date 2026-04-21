VIDEO: Se viralizó la ‘frutinovela’ inspirada en la separación de Nodal y Ángela Aguilar

Los rumores de la separación de Christian Nodal y Ángela Aguilar, siguen sumando capítulos en las redes sociales. En esta oportunidad se ha viralizado una “frutinovela” en donde se hace una parodia de la situación de la pareja.

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Así que el drama que inunda las redes sociales se ha transformado en una guerra de vegetales y frutales. La frutinovela ha causado muchas opiniones ya que incluso se han cambiado los nombres, es por esto que Nodal es nombrado Nopal y Durazgela es Ángela Aguilar.

Esto no es todo ya que en el episodio se puede ver la tensión entre la pareja y aparece un personaje llamado Cazzuva que obviamente es Cazzu. Así es que se ha vuelto muy interesante.

¿Qué se puede ver en la frutinovela?

En el episodio de la frutinovela se puede ver a Durazgela enfrentar a Nopal por la modelo que ha elegido para su nuevo video ya que tiene un parecido con su ex novia Cazzuva. Debido a los reclamos, Nopal decide defenderse de una manera muy fría por lo que le dice: “No tiene nada que ver. Es marketing”.

A esto Nopal le dice que es una estrategia que se debe llevar a cabo porque “las frutas nos odian” y necesitan generar “lana” a toda costa. Durazgela, entre la duda y la ambición, acepta la explicación pero con una advertencia clara: “Si no, le diré a mi papá”

Esto no es todo ya que también el capítulo cuenta con una recreación de un programa de espectáculo. Allí se analiza el video de “minopalcito”, donde los conductores lanzan la pregunta que todos se hacen: “¿Será que no superó a su ex?”. Allí se ve sin dudas plasmado uno de los pensamientos de los seguidores.

El video de Nopal recibe un boicot por lo que decide actuar detrás de las cámaras. Es por esto que para limpiar su imagen obliga al director del video a mentir de manera pública: “Tienes que decir que yo no tuve nada que ver”. En una declaración forzada, el director asegura que el equipo de producción eligió a la modelo por su perfil y que “el señor Nopal se enteró en las grabaciones.

Los usuarios están esperando que haya más capítulos de esta frutinovela que incluye todos los escándalos en los que se ve implicada la pareja.