Exhiben infidelidad de prometida de Sergio Goyri antes de su boda

El mundo del espectáculo mexicano vuelve a tener como protagonista a un escándalo amoroso ya que se difundió la noticia sobre un supuesto vínculo íntimo entre Lupita Arreola, prometida del reconocido actor Sergio Goyri, y otra persona. El trascendido se ventiló este viernes por lo que la vida privada del villano de telenovelas quedó bajo la lupa.

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Sergio Goyri tiene 67 años de edad y es una de las figuras más reconocidas de la televisión mexicana. Su talento le ha permitido ganarse el respeto y cariño de un vasto fandom por lo que los reportes que lo tienen como víctima de una infidelidad han revolucionado a sus seguidores en las redes sociales y se ha ganado las portadas en los medios de comunicación.

Pruebas de la supuesta traición a Sergio Goyri

El tema del momento se destapó luego de que, en redes sociales, la creadora de contenido conocida como “Reina Venenosa” filtrara capturas de pantalla en las que se observan conversaciones privadas entre Lupita Arreola y un hombre apodado “El Pariente”.

|Instagram /sergio_goyri

De acuerdo a las imágenes, ambos coordinaban encuentros aprovechando los tiempos de grabación del actor Sergio Goyri en la Ciudad de México. Lo compartido puso en tela de juicio la estabilidad de la pareja, sobre todo teniendo en cuenta su compromiso matrimonial.

Repercusiones en la carrera de Sergio Goyri

A pesar de que el escándalo se desató con la filtración de las conversaciones señaladas, algunos rumores remarcan que esta situación vio la luz tras ser descubierta por el entorno cercano de Sergio Goyri y Lupita Arreola. Además, los rumores hacen alusión a que los supuestos encuentros habrían sido con el cónyuge de una persona allegada a Lupita, lo que derivó en la exposición pública de la infidelidad.

Sergio Goyri, cuya fama se estableció en el cine de acción y dramas televisivos de gran éxito, enfrenta ahora uno de los momentos más amargos de su vida personal y ante la exposición pública. Mientras lo sucedido se ha convertido en una noticia que continúa expandiéndose, muchos de sus seguidores se mantienen expectantes por saber si esto afectará los planes de boda y la carrera del reconocido actor.