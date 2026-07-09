Fans de SpiterMan muestran preocupación: no reaparece famoso imitador después de atentado en Acapulco

Tras reportarse un supuesto incidente violento registrado en Acapulco, Guerrero, la comunidad digital ha comenzado a reportar la ausencia pública de Wilson Alcaraz, popular creador de contenido conocido como SpiterMan. De acuerdo con los internautas, su ausencia ha generado gran preocupación, pues el pasado 20 de junio se reportó un ataque armado sobre un inmueble que presuntamente era utilizado para diversas grabaciones.

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¿Qué se sabe sobre la desaparición pública de Wilson Alcaraz, Spiterman?

De acuerdo con lo que se ha mencionado en redes sociales, el pasado 20 de junio del 2026, se registró en Acapulco, Guerrero, México. Un acuerdo sobre un inmueble utilizado para las grabaciones de los hermanos Alcaraz, creadores de contenido. De acuerdo con lo que se ha señalado, el inmueble se encuentra dentro del poblado La Sabana, y las autoridades no reportaron personas lesionadas.

Reportes de seguridad señalan que la agresión ocurrió alrededor de las 20:00 horas del jueves, donde se registraron diversos impactos de bala en la fachada de un inmueble identificado por aparecer de manera recurrente dentro de los videos de los hermanos famosos por los personajes: o 'Spiterman', 'Venudo' y 'Sarna'.

No obstante, tras el ataque, la comunidad digital ha comenzado a señalar la falta de presencia pública de Wilson Alcaraz y de su papel como Spiderman, esto sumando a que reportes oficiales señalan que hasta el momento no se han reportado intentos legales por parte de los creadores de contenido para deslindar responsabilidades. Aunque supuestamente se ha mencionado que los hermanos se hicieron presentes para firmar lo sucedido y desde entonces no se les ha visto de manera pública.

¿Quién es Wilson Alcaraz?

Wilson Alcaraz, mejor conocido como Spiterman dentro de la comunidad digital, es un creador de contenido originario de Acapulco, Guerrero, el cual ha ganado gran popularidad gracias a sus sketches, en donde aparece vestido con un traje de Spiderman de baja calidad, viviendo situaciones cotidianas llevadas al cómico extremo.