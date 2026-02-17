Así reaccionó Shakira al ver a Piqué en su concierto: VIDEO

La realidad es que el tiempo avanza pero la gente no olvida aquellas historias que tanto morbo generaron. Y es que ambos personajes ya viven sus vidas lejos del matrimonio, sin embargo en ocasiones surgen cosas sumamente ingeniosas para traer el asunto a conversación. Y es que por culpa de un fanático, Shakira dejó una reacción que se captó en cámara y que fue completamente genuina.

¿Qué hizo Shakira al ver imagen de Gerard Piqué en su concierto?

Aunque dicha relación dejó una unión que no puede negarse por los hijos que ambos tuvieron, hoy viven completamente desligados uno del otro. Por ello, ya no se habla tanto de ellos como pareja o gente que estuvo relacionada. Sin embargo fue en El Salvador donde un fanatico se puso creativo al llevar y caracterizar una fotografía del ex futbolista del Barcelona.

En redes incluso se compartió al hombre que llevó dicha figura y una particular caracterización como diablo. Y fue en el momento que Shakira se acercó al público cantando la sesión con Bizarrap, que este sujeto se le mostró a su ex pareja en esta peculiar imagen. Y allí la reacción de la cantante fue catalogada en redes como oro puro.

Aunque es evidente que la relación no tuvo el final que ambos esperaban, hoy día la barranquillera está completamente dedicada a su carrera musical. Pero al ver a Piqué al estilo diabólico, Shak reaccionó sorprendida-asombrada y posteriormente alejándose con una sonrisa burlona.

¿Shakira sigue en su tour mundial?

Justamente la temática de su última gira mundial es la de Las Mujeres Ya No Lloran, la cual le generó múltiples reacciones por viajar hacia todo el mundo. Y en los días recientes, la colombiana compartió que se cumplió un año de iniciada la gira. Por ello esta reacción se viralizó ante algo que ya no le había ocurrido. Aunque los problemas entre ambos fueron mediáticos, hoy ya se vive en cierta normalidad, donde los hijos son los que regularmente traen a conversación algunos “conflictos”.