Shakira ENLOQUECE a sus fanáticos con esta FOTOGRAFÍA

Tras un 2025 que quedará grabado en los libros de historia de la música latina, Shakira no parece tener intención de bajar el ritmo. La barranquillera reapareció en sus redes sociales con una publicación que dejó atónitos a su fanaticada. Con un look sorprendentemente natural y desde la intimidad de su estudio en Miami, la cantante envió un mensaje claro: "¡De vuelta a ello!".

La fotografía, que ya acumula millones de interacciones, muestra a una Shakira radiante, con el cabello lacio y apenas una pizca de maquillaje, acompañada de un viejo conocido: el productor colombiano-canadiense Alexander Castillo, mejor conocido como AC. Esta dupla, responsable del éxito viral "Soltera", parece estar cocinando lo que será el primer gran hit del 2026.

¿Shakira rumbo al Mundial 2026? Esta es la teoría

Lo que más ha llamado la atención de los observadores no es solo la imagen, sino el audio que se percibe al fondo del video compartido en Instagram. Un ritmo bailable y enérgico ha llevado a miles de seguidores a especular sobre una posibilidad que paralizaría al mundo: ¿Está Shakira preparando la canción oficial del Mundial de Fútbol 2026?

A falta de pocos meses para que inicie el torneo más importante del fútbol, el comité organizador aún no ha revelado el tema oficial. La historia respalda esta teoría; Shakira es la "reina de los mundiales" tras el éxito global de "Waka Waka" (2010) y "La La La" (2014). Comentarios como "La canción del mundial" y "¿Se viene el Waka Waka 2.0?" inundaron su publicación. Incluso, la cuenta oficial de Spotify preguntó: "¿Nueva música en camino?".

¿Quién es el productor AC?

La presencia de AC en el estudio no es casualidad. El productor ha sido una pieza clave en la evolución de Shakira hacia el género urbano desde el álbum “El Dorado” (2017). Trabajaron juntos en "Me Enamoré" y fueron los responsables del despliegue musical del icónico Super Bowl de 2020.

Tras un 2025 donde su gira "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" recaudó más de 327 millones de dólares, la colombiana inicia el presente año enfocada en la creación, antes de retomar sus compromisos en vivo.

¿Cuándo empieza la gira de Shakira por México en 2026?

Mientras se confirman las fechas para Europa y Asia, Latinoamérica se prepara para recibirla en febrero. La cantante extenderá su récord en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, alcanzando un total histórico de 13 presentaciones en una sola gira en dicho recinto.

Fechas confirmadas:

Tuxtla Gutiérrez, México: 21 de febrero (Estadio Víctor Manuel Reyna).

Mérida, México: 24 de febrero (Estadio Carlos Iturralde).

Ciudad de México: 27 de febrero (Estadio GNP Seguros).

