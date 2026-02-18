Mauricio Mancera sufre accidente automovilístico

Mauricio Mancera es un reconocido conductor de televisión en México, quien a lo largo de su carrera se ha destacado por su personalidad única y su humor, logrando ganarse el cariño de todos sus seguidores, además de lograr posicionar su nombre en el mundo de la farándula.

Sin embargo, el reconocido artista en sus redes sociales anunció que sufrió un accidente automovilístico, noticia que ha preocupado a todos sus seguidores. Para que sepas más al respecto, te detallaremos todo lo que se sabe.

¿Qué le pasó a Mauricio Mancera?

El miércoles 18 de febrero, Mauricio Mancera sorprendió a todos sus fans, puesto que en su cuenta de X (conocida anteriormente como Twitter) dejó un corto mensaje, anunciando que acababa de chocar, provocando que miles de sus seguidores se preocuparan al respecto.

Dentro del mensaje, dejó su molestia sobre el servicio de su aseguradora, detallando que al sufrir el accidente automovilístico tardaron una hora en llegar. Al final del anuncio, pidió a sus seguidores que tomaran precauciones al momento de manejar.

Aunque no sabemos la magnitud del choque, al poco tiempo el querido conductor se presentó en el programa en el que participa, confirmando a todo el público que se encuentra bien ante el desafortunado momento experimentado. Por otro lado, Mauricio Mancera detalló que no sufre de ninguna herida de gravedad, por lo que se encuentra bien.

¿Quién es Mauricio Mancera?

Mauricio Mancera, además de ser un reconocido conductor de televisión, se le reconoce por ser un actor, quien ha participado en múltiples proyectos de cine en México como Cómplices y Mi querida herencia, logrando que su rostro y nombre sean conocidos en la farándula.

Hasta el momento, el famoso conductor no ha dado más declaraciones sobre el accidente automovilístico que sufrió, pero se le ve activo en sus redes sociales y en la televisión, dejando tranquilos a todos sus fans, quienes durante algunos momentos se preocuparon por su bienestar tras el incidente.