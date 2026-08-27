Así puedes ver GRATIS y ONLINE el jueves de Eliminación de MasterChef 24/7

Como sabrás, estamos en la última semana de MasterChef 24/7, donde tras más de 14 semanas hemos visto a los Cocineros dejar lo mejor de sí mismos en esta temporada inédita, aunque solamente uno de estos podrá tener el título de Maestro o Maestra del Fuego en unos días.

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La tensión y la emoción ha crecido hasta niveles nunca antes vistos, pues la travesía no ha sido nada sencilla y este jueves 27 de agosto estaremos viviendo un nuevo Reto de Eliminación, donde tendremos qué decirle adiós a Lancer, Michelle, Claudia o Flor, pues absolutamente cualquier cosa podría suceder.

¿Cómo ver el Reto de Eliminación en línea este jueves 27 de agosto?

Si este jueves no podrás seguir el Reto de Eliminación a través de las señal de televisión de Azteca UNO, tenemos muy buenas noticias para ti, pues diferentes modos en que veas MasterChef 24/7.

Es importante que sepas que puedes seguir la transmisión desde tu computadora, laptop o cualquier dispositivo móvil entrando a nuestra página web oficial de TV Azteca.

Solo debes de hacer clic en el apartado de Azteca UNO, donde te aparecerán nuestros programas, una vez ahí, encontrarás el espacio de MasterChef 24/7 y así de fácil y sencillo podrás seguir el PreShow en punto de las 8:00 pm y la Gala de Eliminación de este jueves a las 8:30 pm.

Además, también puedes seguir todo nuestro contenido en la app de TV Azteca En Vivo, misma que puedes descargar de manera gratuita en la PlayStore o la AppStore.

¿Por qué Ixdit NO participará en el jueves de Eliminación de MasterChef 24/7?

La noche del miércoles, tras dos Retos que exigieron lo mejor de cada uno de los Cocineros, Ixdit logró imponerse y consiguió ser la primera finalista de MasterChef 24/7, asegurando su lugar en la Gala del próximo domingo 30 de agosto.