MasterChef 24/7: ¿Poco presupuesto? 5 recetas mexicanas y económicas para celebrar el mes patrio

Septiembre está cada vez más cerca y las ganas de celebrar el mes patrio con algunos de los sabores más representativos de la cocina mexicana no pueden faltar. Sin embargo, organizar una comida o cena no necesariamente implica gastar una fortuna. En MasterChef 24/7 te damos estas cinco recetas que pueden convertirse en una buena inspiración para festejar la noche del Grito de Independecia en casa con bajo presupuesto.

MasterChef 24/7: 5 recetas mexicanas para el 15 de septiembre con poco presupuesto

Si quieres platillos económicos, existen recetas tradicionales que utilizan ingredientes baratos, fáciles de conseguir y que, además, pueden rendir para varias personas. Desde unos clásicos pambazos hasta unas deliciosas enchiladas, hay opciones para armar un menú patrio sin descuidar el bolsillo.

1. Tostadas de frijoles

Si buscas una receta fácil, económica y sin complicaciones, las tostadas de frijoles son una excelente alternativa. Los frijoles son uno de los ingredientes básicos de la cocina mexicana y permiten preparar comidas abundantes con un presupuesto reducido. Para esta preparación puedes utilizar frijoles refritos, tortillas tostadas, lechuga, queso, crema, cebolla y salsa.

Con ingredientes básicos como frijoles, tortillas, papa y queso puedes preparar deliciosos antojitos mexicanos sin gastar demasiado.|Canva

2. Enchiladas de papa

Otra opción económica para llevar los sabores mexicanos a la mesa. La tortilla, la papa y una buena salsa pueden convertirse en un platillo completo y bastante rendidor.

Para prepararlas necesitas tortillas de maíz, papa, chile guajillo, ajo, cebolla y especias. Para servirlas puedes agregar lechuga, queso fresco, crema y cebolla. Una de las claves para ahorrar es aprovechar ingredientes que ya tengas en casa y preparar una salsa suficiente para varias porciones.

3. Pambazos de papa con chorizo

Es uno de los antojitos mexicanos que no puede faltar durante las celebraciones patrias. Una de sus ventajas es que puede prepararse con ingredientes sencillos y rendidores.

Para hacerlos en casa puedes utilizar pan para pambazo, papa, chorizo, lechuga, crema, queso y salsa de chile guajillo. La papa ayuda a aumentar el rendimiento del relleno, por lo que es una alternativa económica para preparar varias piezas. Además, puedes ajustar la cantidad de chorizo de acuerdo con tu presupuesto sin sacrificar el sabor.

4. Sopes de frijol con queso

Otro clásico mexicano que funciona muy bien para una celebración familiar. La masa de maíz, los frijoles y el queso son suficientes para crear una preparación sencilla, mientras que los complementos pueden adaptarse al presupuesto.

Puedes preparar los sopes con masa de maíz, frijoles refritos, queso, cebolla, lechuga, crema y salsa. Si quieres hacerlos todavía más rendidores, prepara piezas pequeñas para servirlos como entrada o antojito durante una reunión del mes patrio. Si puedes gastar un poco más, siempre está la opción de incluirles algún guiso o chorizo.

5. Arroz a la mexicana

Para cerrar el menú, el arroz a la mexicana es una de las preparaciones más económicas y versátiles que puedes incluir en una comida patria.

Su base es sencilla: arroz, jitomate, ajo, cebolla y caldo, además de verduras como chícharos y zanahoria. Puede servirse como guarnición de otros platillos mexicanos o convertirse en parte de una comida completa acompañado de frijoles. Lo mejor es que una pequeña cantidad puede rendir varias porciones, por lo que resulta ideal cuando se busca celebrar el mes patrio con poco presupuesto.

Cocina mexicana sin gastar de más

Para disfrutar de las fiestas patrias no es necesario preparar un menú costoso. Ingredientes como maíz, frijoles, papa, arroz, chile y tortillas son la base de muchas recetas mexicanas económicas y, combinados correctamente, pueden convertirse en una comida deliciosa y rendidora. En estos casos, lo más importante es echar a volar la imaginación y no tener miedo de probar nuevas preparaciones.

Así que si este septiembre quieres celebrar al estilo de MasterChef 24/7 pero cuidar tu bolsillo, estas cinco recetas pueden ser un buen punto de partida para preparar una comida mexicana económica, fácil y llena de sabor.