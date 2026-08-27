Cómo hacer collares y pulseras con anillas de lata; 5 ideas de accesorios aesthetic y originales

Si te gusta la idea de crear proyectos, adornos y accesorios mediante el reciclaje, seguro has visto al menos una vez las cosas increíbles que pueden hacerse con los envases de refrescos. A continuación te mostraremos algunas ideas para hacer collares y pulseras con anillas de lata, que no solo son muy bonitos sino también se trata de manualidades amigables para principiantes.

Lo ideal es recolectar las tapitas para darles un nuevo uso. Sin embargo, también se pueden adquirir en línea si quieres que tengan colores o diseños específicos.

5 ideas para hacer collares y pulseras con anillas de lata

1. Choker con anillas de lata

La primera opción de nuestra lista es un collar estilo choker que no requiere mucha experiencia en manualidades con anillas de lata, solo un rato de concentración y paciencia. Hay que unir las piezas de manera firme y con muy poquito espacio entre sí, con ayuda de un cordón.

2. Pulsera con anillas de lata, sencilla y bonita

Este tutorial con subtítulos en inglés muestra una de las maneras más sencillas en que puedes crear pulseras con anillas de lata y cordones elásticos. Lo presenta como un proyecto que puedes hacer con tus hijos, primos pequeños o sobrinos, pues todos pueden participar y no se necesita mayor conocimiento en manualidades.

3. Cómo hacer un collar con anillas de lata

Aquí tenemos un tutorial detallado para aprender a crear collares con dijes en forma de flor hecha con anillas de lata. El proceso es más complejo que en los casos anteriores y requiere habilidad, pero en el resultado incluso es difícil identificar cuál fue la materia prima.

4. Con listón

En este caso, se empleó un listón rojo para unir las pequeñas anillas de aluminio. El proceso no es demasiado distinto al de crear otras pulseras, pero el listón puede hacer más vistoso el resultado, especialmente si usas un color contrastante.

5. Con crochet

A menudo, las manualidades con anillas de lata se mezclan con la técnica del crochet para hacer hermosos accesorios como estas pulseras. En este caso, nos encantó cómo quedó el par de pulseras decoradas con una silueta que recuerda a Minnie Mouse.